Đề nghị truy tố 2 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên 26/03/2025 10:08

Ngày 26-3, nguồn tin của PLO cho biết, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên.

Trong đó, hai cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc, cùng sáu bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

9 bị can còn lại bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng Khu vực TP Long Xuyên, Văn phòng Đăng ký Đất đai (VP ĐKĐĐ) Chi nhánh Long Xuyên và ông Dương Chí Dũng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang.

Sai phạm kéo dài 20 năm

Đây là vụ án xảy ra trong thời gian hơn 20 năm, từ năm 2001. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Võ Văn Trung (đã chết) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp 5 nền tái định cư từ quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân.

Sau khi có 3 sổ hồng, ông Trung đã bán đất cho người khác với giá 3,6 tỉ đồng/nền và người này tiếp tục lại bán cho hai người khác với giá 5,75 tỉ đồng/nền.

Ngày 21-7-2022, Thanh tra TP Long Xuyên kiến nghị khởi tố vụ án. Ngày 9-8-2022, Công an tỉnh An Giang yêu cầu tổng rà soát các khu tái định cư có sai phạm liên quan đến ông Trung để tránh xử lý nhiều lần.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Sinh, cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên

UBND TP Long Xuyên phản hồi nhưng không nêu rõ có sai phạm nào khác liên quan đến ông Trung. Ngày 31-12-2022, UBND TP Long Xuyên tiếp tục khẳng định chưa phát hiện sai phạm mới. Tuy nhiên, đến ngày 26-7-2023, UBND TP Long Xuyên thông báo kết luận về vướng mắc trong giao đất, và ngày 01-8-2023, Thanh tra thành phố quyết định thành lập Tổ Kiểm tra rà soát thủ tục giao đất, đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân.

Qua thanh tra, phát hiện: Từ năm 2001-2022, ông Võ Văn Trung, lợi dụng vị trí là cán bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực và Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên đã làm hồ sơ khống, không có thật để cấp 19 nền tái định cư từ quỹ đất do Ban quản lý cho 19 hộ dân, gồm: 3 lô nền tại Khu dân cư Lý Thái Tổ - Nhà Văn hóa, 8 lô nền tại Khu dân cư Xẻo Trôm 5 và 8 lô nền tại các khu dân cư khác.

Đa số các trường hợp được cấp nền, giải quyết nền không đúng quy định đều là bà con, người thân, có mối quan hệ anh, chị ruột của ông Trung và anh, chị của vợ ông Trung. Thanh tra xác định ngoài sai phạm của ông Trung, một số cá nhân khác cũng có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu vực TP Long Xuyên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đại diện Ban ký với hộ dân và được UBND TP Long Xuyên phê duyệt là không đúng quy định.

Ông Hoàng Việt Luân – nhân viên Ban Quản lý, không được phân công nhiệm vụ nhưng vẫn ký hợp đồng, biên bản giao nhận đất cho ba hộ dân mà không kiểm tra pháp lý, không thực địa trước khi ký. Ông Nguyễn Ngọc Kính – nguyên Trưởng Ban, ký hợp đồng chuyển nhượng mà không đối chiếu đầy đủ tính pháp lý, không kiểm tra đúng đối tượng, thiếu trách nhiệm trong quản lý.

Ông Huỳnh Lê Phong, cựu trưởng phòng TN&MT TP Long Xuyên bị khởi tố tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: CACC

Tại Văn phòng Đăng ký Đất đai – Chi nhánh Long Xuyên, các cá nhân liên quan chỉ thực hiện nghiệp vụ đo vẽ, lập phiếu kiểm tra nhưng chưa rà soát kỹ hồ sơ, dẫn đến giao đất sai đối tượng, thiếu quyết định pháp lý quan trọng. Trách nhiệm thuộc về các cán bộ kiểm tra hồ sơ và lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ.

Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, quy trình thẩm tra, trình UBND thành phố giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng có thiếu sót khi không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, dẫn đến giao đất không đúng quy định. Ngày 17-10-2023, Thanh tra UBND TP Long Xuyên đã chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Hai cựu Phó Chủ tịch TP Long Xuyên và những "bút phê" sai phạm

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Bảo Sinh, với vai trò Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, trực tiếp chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng TNMT, nhưng lại lợi dụng chức vụ để ký sai hàng loạt quyết định giao đất, làm thất thoát tài sản nhà nước.

Dù biết rõ 5 thửa đất chưa đủ điều kiện cấp sổ, bị can vẫn cố tình ký quyết định giao đất làm nhà ở cho 5 hộ dân không thuộc diện tái định cư. Đáng nói, khi Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo về thực trạng các nền đất này, thay vì kiểm tra, rà soát, bị can lại tiếp tục ký công văn đề nghị Sở TN&MT “hợp thức hóa” sai phạm bằng cách lập bản đồ phân lô bổ sung 1/500.

Chưa dừng lại, bị can còn tiếp tục ký cấp sổ hồng cho 3 hộ dân sai đối tượng, nâng tổng số hồ sơ đất cấp sai lên 19, gây thiệt hại hơn 5,63 tỉ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, dù đã có chỉ đạo dừng việc ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Ngọc vẫn cố tình phê duyệt các hồ sơ sai quy định

Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, với vai trò lãnh đạo, lẽ ra phải kiểm soát chặt chẽ các quyết định về đất đai, nhưng lại trực tiếp ký sai quy định 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trung và 5 hộ dân.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Ngọc thừa nhận chữ ký của mình nhưng đổ lỗi cho việc bị chèn hồ sơ. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) và báo cáo của UBND TP Long Xuyên, việc ký hợp đồng chuyển nhượng đã bị dừng và phải tuân theo Thông tư 30/2014 của Bộ TNMT.

Dù đã có chỉ đạo dừng việc ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Ngọc vẫn cố tình phê duyệt các hồ sơ sai quy định, khiến bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng ĐKĐĐ và Phòng TNMT lấy đó làm căn cứ hoàn tất thủ tục giao đất trái pháp luật. Tổng cộng, bị can ký sai 11 hồ sơ đất, gây thiệt hại 4,21 tỉ đồng.

"Sai phạm của hai bị can không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách quản lý đất đai của Nhà nước, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào việc thực hiện chính sách của nhà nước về thu hồi đất, phải xử lý nghiêm minh", kết luận điều tra nêu rõ.