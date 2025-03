Tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam 27/03/2025 17:53

Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu, tuyên y án 18 năm tù cùng về tội buôn lậu. Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) cũng bị y án 15 năm tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: TRẦN LINH

HĐXX chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo khác, tuyên giảm từ một năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Về các kháng cáo xin lại một số vàng, tiền mặt bị thu giữ trong vụ án của một số người liên quan, HĐXX cho rằng các tài sản này có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật nên không chấp nhận những yêu cầu này.

Về trách nhiệm dân sự, tòa giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng các bị cáo buôn lậu (khoảng 8.500 tỉ đồng) để sung công quỹ vì đây là tang vật vụ án. Trong đó, bị cáo Phụng và nhóm đường dây của mình phải chịu trách nhiệm nộp lại phần giá trị tang vật của 4.830 kg vàng. Bị cáo Phượng và đồng phạm trong đường dây thứ 2 phải nộp lại phần giá trị tương đương 1.320 kg vàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng trong đường dây buôn lậu vàng. Ảnh: SONG MAI

Tháng 7-2024, TAND TP.HCM xử sơ thẩm 24 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng. HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) 15 năm tù, Nguyễn Thị Thúy Hằng 8 năm tù và 20 đồng phạm từ 4-12 năm tù về cùng tội buôn lậu.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2022, Phụng, Phượng và Hằng liên hệ các đối tượng người Campuchia và Giàu (sống tại cửa khẩu) để mang vàng lậu từ Campuchia về việt Nam bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.

Đường dây thứ nhất, Phụng móc nối với Giàu vận buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng. Sau đó, các bị cáo bán lại cho cho các bị cáo khác là chủ tiệm vàng cùng khách lẻ. Khi khám xét, cơ quan điều tra phát hiện còn lại 76 kg vàng.

Phụng thu lợi bất chính hơn 17,6 tỉ đồng; trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng; nhóm của Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỉ đồng; các bị cáo còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.

Đường dây thứ hai do Phượng cùng Pich Hen (người Campuchia) mua vàng lậu và mang về Việt Nam. Phượng hưởng 100 USD/kg vàng lậu và Pich Hen hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Hằng 1.320 kg vàng, tổng giá trị 1.817 tỉ đồng. Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng; các bị cáo còn lại được hưởng tiền tùy mức độ tham gia buôn lậu.

Liên quan vụ án, một trong những khách hàng của Phụng (ở đường dây thứ nhất) là bà Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã thỏa thuận, thống nhất đặt mua vàng nhập lậu.

Bà Hằng đã mua của Phụng 293 kg vàng lậu trị giá gần 400 tỉ đồng. Tiệm vàng của Hằng đã bán cho tiệm Kim Hiền Bình Minh 50 kg vàng, trị giá 72,6 tỉ đồng. Số còn lại, bà Hằng chỉ đạo đồng phạm chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 26-9-2022, Hằng xuất cảnh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, tách vụ án đối với bà Hằng để tiếp tục xử lý khi bắt được.