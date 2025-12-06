VKSND Cần Thơ kiến nghị cấp thêm 9 trụ sở, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ sau sáp nhập 06/12/2025 15:06

(PLO)- VKSND TP Cần Thơ kiến nghị cấp thêm 9 trụ sở dôi dư làm cơ sở hai cho VKSND ở 9 khu vực; kiến nghị địa phương và VKSND Tối cao hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi làm xa sau sáp nhập.

Mới đây, đoàn công tác của VKSND Tối cao đã vào làm việc với Thành ủy Cần Thơ. Tại đây, VKSND TP Cần Thơ đã có báo về tình hình hoạt động sau hợp nhất.

VKSND khu vực 1 (phường Ninh Kiều), kiến nghị giao chính thức cơ sở tại số 17 Thủ Khoa Huân (đang mượn) làm cơ sở 2. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, để đảm bảo VKSND hai cấp TP Cần Thơ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ổn định sau hợp nhất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, cơ quan này kiến nghị Thành ủy, UBND TP xem xét, hỗ trợ cấp thêm trụ sở dôi dư của TP làm cơ sở 2 hoặc nhà công vụ cho các VKSND khu vực đang quá tải.

Cụ thể, VKSND khu vực 1 (phường Ninh Kiều), kiến nghị giao chính thức cơ sở tại số 17 Thủ Khoa Huân (đang mượn) làm cơ sở 2.

VKSND khu vực 2 (phường Bình Thủy), kiến nghị giao trụ sở Công an phường Bình Thủy (cũ) liền kề để mở rộng làm cơ sở 2.

VKSND khu vực 3 (xã Phong Điền) kiến nghị giao trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự (cũ) liền kề làm cơ sở 2.

VKSND khu vực 5 (phường Sóc Trăng) kiến nghị giao trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Phường 5 (cũ) làm cơ sở 2.

VKSND khu vực 7 (phường Ngã Năm), kiến nghị hoán đổi sang trụ sở Đội Thuế liên huyện Thạnh Trị (cũ) làm trụ sở chính.

VKSND khu vực 8 (xã Mỹ Xuyên), kiến nghị giao trụ sở Công an xã Hòa Tú 2 (cũ) làm nhà lưu trú công vụ cho công chức xa nhà.

VKSND khu vực 9 (xã Long Phú), kiến nghị hoán đổi sang trụ sở UBND thị trấn Long Phú (cũ) làm trụ sở chính.

VKSND khu vực 10 (xã Kế Sách), kiến nghị giao trụ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo (cũ) làm cơ sở 2.

VKSND khu vực 13 (xã Phụng Hiệp), kiến nghị giao trụ sở Chi cục Thuế khu vực Phụng Hiệp (cũ) làm cơ sở 2.

Theo VKSND TP Cần Thơ, việc tận dụng các trụ sở này không chỉ giải quyết bài toán cấp bách về nơi làm việc cho ngành kiểm sát mà còn tránh lãng phí tài sản công của Nhà nước.

Về chế độ, chính sách, VKSND TP đề nghị Thành ủy, HĐND TP Cần Thơ quan tâm, xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí xăng xe, đi lại hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với công chức, người lao động thuộc VKSND hai cấp phải đi làm xa nhà do tác động của việc hợp nhất đơn vị hành chính và thành lập VKSND khu vực.

Đồng thời, quan tâm bố trí quỹ đất hoặc nhà ở xã hội, nhà công vụ cho cán bộ, công chức ngành kiểm sát có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà để anh em an tâm công tác và hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị thực hiện công tác chuyển đổi số.

Cạnh đó, cơ quan này cũng kiến nghị VKSND tối cao kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét có các chế độ hỗ trợ cho công chức và người lao động công tác xa nhà do sáp nhập tỉnh, khu vực.

Tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng trụ sở làm việc đối với các trụ sở VKSND khu vực đã xuống cấp, chật hẹp nhưng chưa có điều kiện để xin hoán đổi hoặc tận dụng dụng trụ sở dôi dư sau hợp nhất, như VKSND khu vực 4 và khu vực 14.

Bổ sung kinh phí để đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, đặc biệt là hệ thống phục vụ chuyển đổi số và xe ô tô chuyên dùng cho các VKSND khu vực, do hiện nay địa bàn quản lý rộng, nhu cầu đi lại xác minh, kiểm sát rất lớn.