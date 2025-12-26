25 phong bì để trong phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Hoan chứa mấy trăm ngàn đô la? 26/12/2025 11:15

(PLO)- CQĐT thu giữ 25 phong bì đề tên doanh nghiệp tại phòng làm việc cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; tổng số tiền thu giữ trong két và phong bì gần 1 tỉ đồng và hơn 156.000 USD.

Như PLO đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cùng 21 bị can khác.

Trong đó, bị can Nguyễn Bá Hoan và bị can Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài, cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: BCA

Theo kết luận điều tra, hai bị can đã chỉ đạo gây khó khăn trong quá trình cấp giấy phép xuất khẩu lao động hoặc phê duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài, buộc doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn".

Kết quả điều tra xác định, ông Hoan nhận tổng số 5,25 tỉ đồng; ông Nam nhận tổng số 7,9 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 5,6 tỉ đồng.

Quá trình khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp. Tổng số tiền thu giữ trong két và phong bì gần 1 tỉ đồng và hơn 156.000 USD.

Kết luận điều tra cũng cho thấy, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục tổng số gần 52 tỉ đồng. Trong đó, ông Hoan nộp hơn 15,8 tỉ đồng, ông Tống Hải Nam nộp hơn 6,7 tỉ đồng, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng nộp hơn 5,1 tỉ đồng…

Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản (2 căn nhà, 2 biệt thự) thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng, với giá trị tạm tính 220 tỉ đồng. Đồng thời đề nghị dừng giao dịch đối với 4 bất động sản của những người khác.

Cùng đó là thu giữ 39 tỉ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng (khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long); 25 chiếc phong bì chứa tiền (khi khám xét nơi làm việc của ông Hoan).

Quá trình điều tra, 20 bị can thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Trong đó, các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định (những người đưa tiền hối lộ) cùng một số cá nhân khác có đơn tố cáo giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ; đồng thời tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án hoặc số tiền hưởng lợi.

Riêng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác.

Kết luận điều tra ghi nhận ông Hoan và một số bị can khác có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; đề nghị xem xét khi lượng hình.

Từ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong việc phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động diện Visa E7-3 và quy trình xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động; hạn chế tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ngoài các cá nhân đã bị khởi tố và đề nghị truy tố, vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau; áp dụng phân hoá, phân loại người làm công, hưởng lương; người phụ thuộc hoặc không xử lý hình sự hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.