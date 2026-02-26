1 ‘cò lúa’ lãnh án vì lừa tiền đặt cọc của thương lái 26/02/2026 14:48

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Văn Đắng bị phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có hành vi lừa tiền đặt cọc mua lúa của 7 thương lái để chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Ngày 26-2, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đắng 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Đắng phải bồi thường cho 7 bị hại tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Bị cáo Đắng tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Đắng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền đặt cọc mua lúa của các thương lái và đưa ra thông tin gian dối là đã bao tiêu lúa, lập hợp đồng khống, tự viết tên, ký tên người dân nhận cọc, dẫn thương lái đi xem các cánh đồng lúa mà Đắng đã bao tiêu, đặt cọc (thực chất Đắng không bao tiêu lúa, không đặt cọc mua lúa với người dân).

Đắng dẫn một số người dân đến gặp thương lái và giới thiệu là các hộ dân canh tác trên cánh đồng lúa, để thương lái làm hợp đồng mua bán và đặt cọc mua lúa, sau đó Đắng đi thu lại tiền đặt cọc lúa từ các hộ dân...

Cụ thể, năm 2020, Đắng làm nghề môi giới mua bán lúa. Đắng dẫn ông Phạm Văn Mãi ra các cánh đồng ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) nói với Mãi là các cánh đồng này đã được Đắng bao tiêu (tức Đắng đã giao lúa giống cho người dân gieo xạ, khi lúa chín thì người dân phải cắt lúa bán cho Đắng).

Do biết Đắng đã làm cò lúa, mua bán lúa từ lâu nên Mãi tin tưởng ký với Đắng 40 hợp đồng mua bán lúa tươi, loại lúa OM18 và 5451 với số lượng 4.387 công, số tiền đặt cọc là hơn 1,3 tỉ đồng.

Sau đó, Đắng giao cho Mãi khoảng 36 tấn lúa, tương ứng số tiền 187,2 triệu (số tiền này Mãi trực tiếp trả cho người dân, chưa trừ tiền cọc). Đến ngày giao lúa, Đắng không có lúa giao cho Mãi theo đúng hợp đồng. Số tiền nhận cọc, Đắng trả nợ và tiêu xài cá nhân hết và trốn khỏi địa phương.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2023, trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ), Đắng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc mua lúa của 7 thương lái với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục hậu quả cho các bị hại được hơn 1,72 tỉ đồng.