Cần Thơ: Nhiều Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã mở cửa từ mùng 5 Tết 23/02/2026 16:01

(PLO)- Nhiều xã ở Cần Thơ đã mở cửa Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày mùng 5, mùng 6 Tết để phục vụ nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân kết hợp về quê ăn Tết.

Ngày 23-2 (mùng 7 Tết) là ngày đi làm chính thức sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tuy nhiên, bà Lê Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) TP cho biết, trên địa bàn TP có nhiều xã như Lai Hòa, Đông Thuận, Tân Thạnh, Tân Hòa… đã mở cửa Trung tâm PVHCC từ ngày mùng 5, mùng 6 Tết để phục vụ người dân.

Người dân đến làm giấy tờ tại Trung tâm PVHCC xã Đông Thuận, TP Cần Thơ.

Thậm chí như xã Vị Thanh 1 còn lên kế hoạch phục vụ hành chính cho người dân “xuyên Tết”, từ ngày 14-2 (27 Tết) đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết).

Các địa phương này mở cửa phục vụ sớm, “xuyên Tết” để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đi làm ăn xa quê, tranh thủ dịp này về quê ăn Tết kết hợp đi làm các loại giấy tờ.

Trong đó, Trung tâm PVHCC xã Tân Thạnh thông báo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngày mùng 5 Tết với ba điểm tiếp nhận linh hoạt tại trụ sở Công an xã, Hội trường Đảng ủy xã và tại trụ sở chính của Trung tâm. Trung tâm PVHCC xã Lai Hòa tiếp nhận hồ sơ cả hai ngày mùng 5, mùng 6 Tết.

Theo báo cáo của Trung tâm PVHCC xã Vị Thanh 1, đơn vị này đã tiếp nhận 14 trường hợp gồm ba hồ sơ chứng thực, bảy hồ sơ về hộ tịch, bốn hồ sơ về đất đai. Trong đó đã giải quyết 10 hồ sơ, bốn hồ sơ về đất đai hẹn người dân ngày 23-2-2026 nhận hồ sơ.

Trung tâm PVHCC xã Tân Hòa đã tiếp nhận hỗ trợ 15 đơn xin việc, sáu hợp đồng chứng thực liên quan đến tài sản, đất đai cho 32 người có liên quan.

Trung tâm PVHCC xã Lai Hòa đã chứng thực hồ sơ trực tuyến 66 hồ sơ, giải quyết chứng thực hồ sơ giấy cho 35 hồ sơ, tiếp nhận ba hồ sơ hộ tịch.

Người dân đến làm giấy tờ tại xã Lai Hòa dịp Tết.

Trung tâm PVHCC xã Đông Thuận đã tiếp nhận, xử lý 34 hồ sơ xin việc; chứng thực sao y bản chính 27 hồ sơ.

Ngày mùng 5 Tết, Trung tâm PVHCC xã Tân Thạnh tiếp đón bảy công dân đến liên hệ làm hộ tịch, trong đó có ba hồ sơ đã tiếp nhận và đang giải quyết…

Bà Lê Xuân Hoa cho biết, trước Tết bà cùng đoàn đi kiểm tra các Trung tâm PVHCC tại 28 xã đã có lưu ý với các địa phương về việc người dân sau khi về quê ăn Tết trước khi đi làm lại họ sẽ có nhu cầu xin xác nhận một số thủ tục để xin việc. Do đó, các địa phương cần lưu ý có sự thống nhất trong đơn vị và có kế hoạch phục vụ sớm để cán bộ công chức chủ động sắp xếp công việc gia đình, đồng thời thông báo cho người dân biết để đến làm.

Người dân đến làm giấy tờ tại xã Tân Hòa.

Cạnh đó, khi chúc Tết Trung tâm PVHCC của TP, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý cán bộ trực Tết không chỉ giữ cơ quan mà với những hồ sơ đơn giản như khai sinh, khai tử, chứng thực, xác nhận vào đơn xin việc của người dân thì lãnh đạo trực đơn vị cũng kết hợp giải quyết cho người dân để họ đỡ phải đi lại.

Cũng theo bà Lê Xuân Hoa, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có các Trung tâm PVHCC, nhiều địa phương ghi nhận người dân đến giải quyết thủ tục rất đông như phường Sóc Trăng, xã Trung Hưng, phường Vị Tân, phường Ninh Kiều... Phần đông người dân đến xin xác nhận vào hồ sơ xin việc làm.

Ngược lại, một số địa phương hoặc Trung tâm PVHCC của TP thì cũng khá vắng, một phần do nhiều thủ tục đã được giải quyết trên môi trường mạng nên người dân không phải đến tận nơi để giải quyết.

Theo ghi nhận trong ngày 23-2, bảy lĩnh vực đăng ký kinh doanh, y tế, giáo dục, xây dựng, đất đai, tư pháp, công thương tại Trung tâm PVHCC TP thì lĩnh vực tiếp nhận cao nhất là 17 hồ sơ, thấp nhất có một hồ sơ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại một số Trung tâm PVHCC cấp xã và Trung tâm PVHCC TP Cần Thơ ngày 23-2:

Trung tâm PVHCC phường Sóc Trăng.

Trung tâm PVHCC phường Ninh Kiều.

Trung tâm PVHCC phường Vị Tân.