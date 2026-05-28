Đường dây lừa đảo mạo danh Huấn Hoa Hồng để giăng bẫy vay tiền 28/05/2026 16:52

(PLO)- Các bị cáo lập Facebook, Zalo giả danh Huấn Hoa Hồng, mua tài khoản ngân hàng có tên “Bui Xuan Huan” để quảng cáo cho vay tiền nhằm mục đích lừa đảo.

Ngày 28-5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quang Vinh và các bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán bộ phận cơ thể người, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, cuối năm 2021, qua mạng xã hội Facebook, Khánh cùng các đồng phạm biết đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhóm người thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay.

Nhóm của Khánh trao đổi với nhau về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Giả danh Huấn Hoa Hồng

Thấy Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh khoe khoang của cải vật chất, khoe các mối quan hệ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm ổn định, các bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh Huấn Hoa Hồng.

Các bị cáo lập các tài khoản Facebook, tài khoản Zalo giả danh Huấn Hoa Hồng hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động trong một thời gian dài và có nhiều tương tác, tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại SIM rác để đăng bài, chạy quảng cáo “Hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30-500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo số điện thoại... để được tư vấn”.

Khi có khách đặt vấn đề tiền, các đối tượng sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền của bị hại theo 3 bước.

Bước 1, khi có khách hỏi vay tiền, các bị cáo tự giới thiệu mình là nhân viên của “Huấn hoa hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là Huấn Hoa Hồng, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/ tháng.

Các bị cáo sẽ đề nghị khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ vay tiền, khoảng 800.000 đồng đến 2 triệu đồng với lý do hình thức vay tín chấp, không thế chấp tài sản đảm bảo, bắt buộc phải đặt cọc để làm hồ sơ.

Nếu khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ xong các bị cáo sẽ chuyển 1 file hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” do các bị cáo tự tạo để lấy lòng tin.

Bước 2, sau khi khách chuyển tiền đặt cọc hồ sơ, các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng.

Bước 3, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các bị cáo tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền để kích hoạt giải ngân, từ 2-6 triệu đồng. Sau khi khách chuyển tiền, các bị cáo sẽ hẹn khách ngày hôm sau sẽ được giải ngân.

Nếu khách hàng không nghi ngờ, các bị cáo tiếp tục lấy nhiều lý do về việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập để tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền.

Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, các bị cáo cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của khách và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Các bị cáo mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội Facebook, Telegram để nhận tiền, sau đó chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền.

Để cho khách vay tin tưởng đang làm việc trực tiếp với “Huấn Hoa Hồng”, các bị cáo lên mạng xã hội đặt mua các tài khoản ngân hàng có tên không dấu là “Bui Xuan Huan”, để cung cấp cho khách vay chuyển tiền.

Có nhiều khách hàng nghi ngờ bị lừa và có yêu cầu gọi điện thoại có hình ảnh (video call). Để lấy lòng tin của bị hại, khi gọi điện, các bị cáo tìm một đoạn video của “Huấn Hoa Hồng” để mở lên, tắt hết tiếng video đi và quay điện thoại vào đoạn video của “Huấn hoa hồng mở sẵn”. Các bị cáo chỉ mở vài giây là tắt đi để tránh việc bị khách phát hiện.

Từ đầu năm 2022-2023, các bị cáo đã lừa đảo của nhiều người. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Khánh hưởng lợi hơn 42 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn chiếm đoạt 154 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Quang Vinh lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng…

Lái xe làm môi giới bán thận

Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán bộ phận cơ thể người.

Cụ thể, khoảng tháng 7-2020, bị cáo Hoàng Văn Xâm làm lái xe taxi và thấy nhiều cá nhân môi giới đưa đón bệnh nhân đến hiến ghép thận để thu tiền hưởng lợi ở khu vực Bệnh viện 103, Bệnh viện Việt Đức.

Bị cáo biết các bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Nguyễn Thị Lan Anh đều là những người bán một quả thận và đang làm môi giới mua bán thận. Xâm làm quen và kết hợp với nhóm này để tìm người mua bán thận cùng hưởng lợi.

Nhóm bị cáo thuê phòng trọ để nuôi những người đi bán thận trong thời gian chờ người mua có chỉ số phù hợp. Khi tìm được người mua, các bị cáo hẹn đến Hà Nội để xét nghiệm xem có phù hợp.

Về giá bán thận, các bị cáo tự thỏa thuận với bên mua, giá bán bao gồm chi phí nuôi ăn ở, thăm khám, tiền công môi giới và tiền thỏa thuận với người bán.

Sau khi ca mổ thành công, phía người mua sẽ trả tiền. Trừ các chi phí, phần còn lại, các bị cáo chia nhau.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm bị cáo đã thực hiện môi giới 3 ca ghép thận. Các bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha còn kết hợp với Trương Văn Nhất môi giới 3 vụ mua bán thận khác.