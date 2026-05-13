'Dựng' kho thuốc lá giả để lừa đảo hơn 76 tỉ đồng 13/05/2026 16:42

(PLO)- Bị cáo Dương thuê 3 kho hàng chứa thuốc lá rồi dẫn các nạn nhân đến để họ tin là có hàng thật...

Ngày 13-5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bị cáo Dương từng là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Đồng (kinh doanh thuốc lá). Từ giữa năm 2003, do thiếu tiền để trả nợ cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của những người đặt mua thuốc lá.

Bị cáo Dương tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Dương đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có khả năng nhập và bán thuốc lá với giá chiết khấu cao hơn nhiều lần giá bán trên thị trường để bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua. Thực chất, bị cáo tự đẩy giá chiết khấu cao hơn thị trường.

Sau khi nhận tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá của đại lý rồi bán lỗ cho các bị hại để họ tin tưởng chuyển thêm tiền.

Số thuốc lá mua về, bị cáo tập hợp ở 2 kho hàng tại xã Tam Hưng, 1 kho hàng tại xã Bình Minh (Hà Nội). Các nạn nhân được đưa đến đây để thấy và tin tưởng Dương là đại lý phân phối thật.

Ngoài ra, bị cáo Dương đề nghị một số bị hại không lấy hàng mà gửi lại để Dương bán. Bị cáo hứa trung bình cứ 1 tỉ đồng thì sẽ trả lại 80-100 triệu đồng trong 20 ngày, tương ứng với giá chiết khấu như khi mua hàng.

Để tạo lòng tin, bị cáo dùng tiền của bị hại sau hoặc tiền vay để trả cho người trước.

Từ ngày 29-3-2024 đến ngày 26-9-2024, bị cáo Dương thực hiện 6 vụ lừa đảo để chiếm đoạt hơn 76 tỉ đồng của 6 người.

Đơn cử, tháng 6-2024, bị hại Nguyễn Tiến C quen biết với bị cáo Dương. Khi trò chuyện, Dương giới thiệu bản thân có quan hệ với các lãnh đạo của Công ty thuốc lá Thăng Long, có thể nhập thuốc lá giá rẻ.

Bị cáo đưa anh C đến 3 kho thuốc lá mà bị cáo đã thuê để anh C tin tưởng Dương có bán thuốc lá thật. Sau đó, bị cáo đề nghị anh C đặt cọc số tiền 10 tỉ đồng thì mới được lấy hàng và có hàng đều hơn.

Anh C đã đồng ý nhập đơn hàng gồm nhiều loại thuốc lá và sau đó chuyển gần 50 tỉ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định.

Nhận tiền của anh C, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích, trả nợ các khoản vay cá nhân, chuyển cho các bị hại khác trong vụ án, trả tiền mua thuốc lá. Trong đó, chuyển gần 25 tỉ đồng để mua thuốc lá nhằm mục đích trả một phần thuốc lá cho các bị hại khác.

Bị cáo chỉ chuyển lượng thuốc lá và tiền với tổng giá trị là hơn 27 tỉ đồng. Bị cáo còn chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.