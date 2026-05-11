Sắp xét xử nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội 11/05/2026 17:24

(PLO)- Nữ giúp việc Trương Thị Bắc có hành vi hành hạ cụ bà 82 tuổi, bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội hành hạ người khác.

Dự kiến ngày 14-5, TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Trương Thị Bắc ra xét xử sơ thẩm về tội hành hạ người khác. Bị hại trong vụ án là bà Hoàng Thị N (82 tuổi).

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành cụ N được camera ghi lại

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11-2025, bà N bị đột quỵ, được điều trị tại phòng điều trị chung, Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong thời gian bà N nằm điều trị, con trai bà N đã thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc bà N vào ban ngày.

Đầu tháng 12-2025, bà N được ra viện, về sinh sống tại nhà ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Do bà N già yếu và bị bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân, gia đình đã thuê Bắc chăm sóc bà N.

Hàng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà N với tiền công 11 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian đầu, các con, cháu bà N đến thăm nhưng không phát hiện bà N có biểu hiện gì bất thường và không thấy bà N kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tuy nhiên, đến tối 10-1-2026, anh C, con trai bà N đến thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà N bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Anh C hỏi thì Bắc nói do bà N bị ngã.

Anh C không tin nên kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ của bà N. Quá trình kiểm tra, anh C bàng hoàng phát hiện mẹ bị nữ giúp việc hành hạ trong nhiều ngày.

Cụ thể, chiều muộn ngày 2-1-2026, khi cho bà N uống thuốc, Bắc dùng tay ấn nhiều lần đầu bà N xuống, tát nhiều lần liên tục vào mu bàn tay và vùng mặt của bà N.

Chiều hôm sau, khi xoa bóp cho bà N, Bắc tiếp tục dùng tay tát nhiều lần vào vùng mặt, đánh vào mu bàn tay, bóp cổ, ấn đầu bà N xuống. Một lúc sau, khi đang xoa bóp cho bà N, Bắc lại túm tóc, đánh vào mu bàn tay của bà N.

Chiều ngày 6-1-2026, khi thay quần áo, vệ sinh cho bà N, Bắc tiếp tục hành hạ người phụ nữ già yếu, bệnh tật. Theo đó, nữ giúp việc đã kéo lê, quăng quật chân tay bà N trên giường, tát, dẫm một chân lên vùng bắp đùi, ấn đầu, túm tóc bà N…

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 2-1 đến ngày 11-1-2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới, đánh đập bà N gây thương tích 4% cho nạn nhân.