Mạo danh thầy phong thủy Vượng 'Gù', nữ quái lừa đảo hơn 5 tỉ đồng 23/04/2026 15:05

(PLO)- Bị can bịa rằng thầy phong thủy Vượng "Gù" rất khó gặp mặt, không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại, chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thị Bích Ngọc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2015- 2019, Ngọc đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc mình rất thân với thầy phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông Dương Đức Vượng, ở Ninh Bình) vì thầy Vượng là bạn của bố Ngọc.

Theo lời Ngọc, thầy Vượng xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ quyền hạn nên rất khó gặp mặt. Thầy không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy.

Tin tưởng vào các thông tin của bị can đưa ra là thật nên các bị hại đã nhờ Ngọc liên hệ với thầy Vượng để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.

Sau khi nhận lời giúp, Ngọc dùng một số điện thoại mới để đăng ký tài khoản Zalo tên Văn Vượng rồi đóng giả thầy Vượng “Gù” nhắn tin, yêu cầu các bị hại chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23-4-2018 đến ngày 8-7-2024, Ngọc đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Cụ thể, khi nhắn tin với tư cách thầy Vượng, Ngọc dụ dỗ chị N chuyển tiền đến các số tài khoản ngân hàng do Ngọc chỉ định với đủ các lý do như: mua đồ phong thủy, tiền cúng dường, tiền làm lễ giải vận hạn cho gia đình hay chuyển tiền để thầy Vượng mua đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal- Ấn Độ.

Ngỡ rằng chính thầy Vượng nhắn tin cho mình nên từ tháng 8-2019 đến 7-2024, chị N đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số hơn 2,9 tỉ đồng. Đến nay, Ngọc mới trả lại cho chị N số tiền 108 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.

Tài liệu tố tụng xác định, năm 2019, chị Nguyễn Thị Như T có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF. Khi đó Ngọc đóng giả thầy Vượng, sử dụng tài khoản Zalo tư vấn chị T mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường để đạt được nguyện vọng làm mẹ.

Tin tưởng vào các thông tin gian dối này, từ ngày 26-12-2019 đến ngày 5-6-2024, chị T đã nhiều lần chuyển khoản cho bị can tổng số hơn 2,3 tỉ đồng. Ngọc mới trả lại cho chị T số tiền 600 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Tương tự, sau khi giả danh thầy phong thủy, Ngọc nhắn tin dụ dỗ chị Nguyễn Thu T chuyển tiền để làm lễ cúng dường cho gia đình. Sau đó, chị T đã chuyển khoản 64 triệu đồng.

Đến tháng 6-2024, ba người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh thầy Vượng nên cả 3 chị đã tìm đến tận nhà ông Dương Đức Vượng ở Ninh Bình để tìm hiểu. Khi đó, họ mới biết bị lừa suốt thời gian dài.

Sau đó, 3 nạn nhân tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngọc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. CQĐT xác định Ngọc còn chiếm đoạt của 3 bị hại hơn 4,6 tỉ đồng.