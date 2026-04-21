Dàn dựng người chết 'ký giấy', chiếm đoạt tiền tỉ của ngân hàng 21/04/2026 16:23

(PLO)- Khi xử lý mảnh đất thế chấp để thu hồi nợ, ngân hàng tá hỏa phát hiện ra màn kịch người chết ký giấy tờ đất đai...

Ngày 21-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (ở phường Văn Miếu-Quốc Tử giám, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Giang thành lập hoặc mua lại các pháp nhân, gồm Công ty Cổ phần đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam, Công ty TNHH Q&A Hà Nội. Sau đó, bị cáo nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tháng 6-2018, do cần tiền sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ, Chu Trường Giang sử dụng các pháp nhân công ty trên, lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa là thuốc tân dược để vay tiền Ngân hàng NCB rồi chiếm đoạt

Bị cáo tiến hành lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa Công ty Hải Nam, Công ty Q&A Hà Nội và Công ty VNFF Việt Nam.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thông qua bạn gái, Giang quen biết anh Phạm Văn T (Phó Giám đốc Ngân hàng NCB chi nhánh Hà Nội). Từ đó, Giang đặt vấn đề vay vốn tại NCB và nộp hồ sơ vay vốn. Giang nhờ lái xe là anh Đặng Việt H ký tên phó giám đốc Công ty Hải Nam vào các tài liệu trong hồ sơ vay vốn.

Trong hồ sơ vay vốn, bị cáo sử dụng thửa đất tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (cũ) để thế chấp.

Nhận hồ sơ này, anh Phạm Văn T và nhân viên đã tiến hành kiểm tra pháp lý hồ sơ vay vốn, pháp lý thửa đất thế chấp và giải ngân cho các doanh nghiệp của bị cáo Giang.

Giang chỉ đạo các nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty này hơn 2,6 tỉ đồng. Số tiền này, Giang sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Sau này, các doanh nghiệp của Giang không trả nợ, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản để thu hồi nợ. Trong quá trình này, ngân hàng phát hiện thửa đất thế chấp vốn đứng tên ông Trần Gia H chuyển nhượng cho Đặng Việt H. Tuy nhiên, thời điểm chuyển nhượng, ông H đã chết.

Do đó, Ngân hàng gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Kết quả điều tra cho thấy tháng 5-2018, Giang cho anh Trần Gia B vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Gia H (bố đẻ anh Bắc).

Theo thỏa thuận, Giang yêu cầu anh này chuyển nhượng thửa đất trên cho anh Đặng Việt H, lái xe cho Giang.

Khi đó, ông Trần Gia H đã chết. Tuy nhiên các cá nhân liên quan trong đó có chị Nguyễn Thị N (người môi giới cho anh B vay tiền Giang) thuê người đóng giả ông Trần Gia H để ký hợp đồng ủy quyền thửa đất trên. Sau đó, Giang đưa cho anh B vay 300 triệu đồng.

Đến ngày 25-5-2018, Giang làm thủ tục với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm cũ để anh Đặng Việt H đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Giang nảy sinh ý định thế chấp thửa đất trên để vay tiền ngân hàng.

Về phần anh B, sau khi vay tiền của Giang, nghi ngờ Giang có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt mảnh đất trên, anh B liên hệ với chị N để trả lại tiền và yêu cầu nhận lại sổ đỏ. Tuy nhiên, Giang từ chối trả với lý do đã thế chấp mảnh đất trên để vay tiền.

Chị Nguyễn Thị N biết rõ ông H đã chết nhưng vẫn tìm người giả danh ông H để ký hợp đồng ủy quyền cho anh B toàn quyền quản lý, sử dụng định đoạt thửa đất. Sau đó, làm hợp đồng chuyển nhượng từ anh B sang Đặng Việt Hoàng.

CQĐT xác định chị N không bàn bạc, không biết việc Giang lập khống phương án vay vốn nên không đủ căn cứ xác định chị N đồng phạm với Giang. Do đó, CQĐT không xử lý hình sự.

Do nể nang, anh Đặng Việt H đã thực hiện các công việc theo chỉ đạo của bị cáo Giang nhưng không bàn bạc, không làm hồ sơ khống cùng với Giang. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Giang sử dụng hết. Do đó, CQĐT xác định không đủ căn cứ kết luận anh H đồng phạm nên không xử lý hình sự.