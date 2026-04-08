Chỉ đất mặt đường ảo để qua mặt thẩm định ngân hàng, một bị cáo lãnh 16 năm tù 08/04/2026 16:56

(PLO)- Để vay được số tiền lớn, bị cáo Tiến nhờ người tìm mảnh đất mặt đường ảo để qua mặt thẩm định, vay ngân hàng 5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 8-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tiến (quê Hưng Yên) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, vợ chồng Tiến ký hợp đồng tín dụng, vay vốn ngân hàng 5 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội, định giá tài sản là 6,7 tỉ đồng.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân số tiền trên, vợ chồng Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Quá trình kiểm tra tài sản đảm bảo sau cho vay, ngân hàng phát hiện địa chỉ thửa đất trên không đúng. Thực tế, thửa đất mà ngân hàng nhận thế chấp nằm sâu trong ngõ với giá trị thẩm định lại chỉ có hơn 1,3 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2015, bị cáo Tiến mua thửa đất trên với giá thỏa thuận hơn 1,9 tỉ đồng. Thời điểm này, Tiến không đủ tiền mua nên làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Để vay được số tiền lớn, Tiến đã nhờ người tìm mảnh đất ở mặt đường Lĩnh Nam. Thông qua người môi giới bất động sản, Tiến được chỉ đến thửa đất có vị trí mặt đường và nhờ người này đưa cán bộ ngân hàng xuống thẩm định.

Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng có đề xuất trong báo cáo thẩm định nêu rõ: “địa chỉ thực tế của tài sản và địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

Khoảng tháng 8-2015, cán bộ ngân hàng đến bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam để xin xác nhận địa chỉ thửa đất. Khi đó, cán bộ phường cho biết UBND phường không cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất.

Do ngân hàng không quy định về việc phải lấy xác nhận địa chỉ thửa đất nên cán bộ tín dụng lập báo cáo đánh giá, đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng và được phê duyệt.

Ngày 22-9-2015, ngân hàng giải ngân số tiền 5 tỉ đồng. Số tiền này được giải ngân vào tài khoản của người thân bị cáo Tiến, được Tiến nhờ vả trước đó. Sau đó, người này rút toàn bộ số tiền trên và chuyển lại cho bị cáo.

Nhận được số tiền này, bị cáo sử dụng để trả tiền mua bất động sản và sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị cáo không thanh toán khoản nợ trên. Đến năm 2019, ngân hàng làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tiến ra cơ quan công an.

Quá trình điều tra cho thấy sau khi không có tiền trả nợ ngân hàng, Tiến đã bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn và không ở cố định.