Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ 07/04/2026 16:50

(PLO)- Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước...

Chiều 7-4, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng) từ bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân).

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Hành vi của các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự công bằng, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Theo hồ sơ, vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNN (cũ) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNN (cũ), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, ông Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và hối nhận “nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi. Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính mình".

Cựu Thứ trường cũng nhìn nhận “Đây là một cái trả giá rất đắt cho bị cáo. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận”.