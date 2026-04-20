VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Mr Pips và Shark Bình 20/04/2026 15:16

(PLO)- Mr Pips Phó Đức Nam bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt 1.300 tỉ đồng và rửa tiền với sự giúp đỡ của bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.

Sau hơn 2 tháng Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) và ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech), VKSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra một số nội dung.

Mr Pips khi chưa bị bắt. Ảnh: PLO

Cú lừa 1.300 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Mr Pips bàn bạc với một người nước ngoài tên là Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Mr Pips chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty ma, tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ và sử dụng hàng chục công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động phạm tội.

Mr Pips cho tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, TP lớn để làm việc tại các bộ phận, hoạt động của đường dây này chặt chẽ, bổ trợ cho nhau tạo thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng, bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng: zalo; Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhóm nhân viên này nói rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau đó, họ dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.

Các nhân viên tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

CQĐT kết luận, Mr Pips Phó Đức Nam có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.300 tỉ đồng.

Shark Bình tham gia rửa tiền. Ảnh: CA

Shark Bình tham gia rửa tiền

Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo cáo buộc, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng) rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.

Công ty Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Trong thời gian từ ngày 15-6-2020 đến ngày 23-9-2022, có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với số tiền hơn 213 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2020, Phó Đức Nam – đại diện sàn GKFX tại Việt Nam liên hệ với phía Công ty Ngân lượng để thỏa thuận giao dịch qua ví ngân lượng và được Shark Bình đồng ý. Mức phí giao dịch là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1.000đ/1 lần rút. Đến năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền song Shark Bình không đồng ý.

Từ tháng 6-2020, các bị can Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân lượng của các sàn forex, Shark Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.

Đồng thời, ông Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với các nhân viên sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và gửi cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của các bị can gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.