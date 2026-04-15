Bi kịch sau chầu rượu: Anh vợ tử vong, em rể lãnh án 15/04/2026 16:38

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, anh vợ và em rể giằng co với nhau, em rể đâm anh vợ tử vong để rồi lãnh án chung thân về tội giết người.

Ngày 15-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Sơn (SN 1960) tù chung thân về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Sơn phải chấp hành là tù chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 10-9-2025, bị cáo Vũ Sơn cùng với anh Nguyễn Văn T (anh vợ của Sơn), anh Tạ Cao S và một số người quen cùng ngồi ăn, uống rượu bia tại nhà của Sơn ở phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Quá trình ngồi ăn uống, một số người về trước, chỉ còn lại bị cáo Vũ Sơn cùng anh T và anh S tiếp tục ngồi uống bia rượu với nhau.

Đến khoảng 16h15 cùng ngày, giữa anh T và Vũ Sơn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau; anh T dùng chân đá vào mâm cơm làm vung vãi ra sàn nhà rồi anh T và Vũ Sơn đứng dậy giằng co với nhau.

Sau đó, anh T dùng tay phải đấm 1 phát vào mặt của Vũ Sơn; Sơn lùi lại với lấy 1 chiếc ấm thuỷ tinh để ở trên bàn. Anh T tiếp tục thách thức Sơn nhưng Vũ Sơn không đánh.

Lúc này anh T đẩy Vũ Sơn ngã ra giường ở tư thế nằm ngửa và đe dọa đánh Sơn. Bị cáo Sơn nói “mày đập vào mặt tao, tao giết luôn, tao thề luôn”. Sau đó, anh T giằng lấy chiếc ấm thủy tinh đập 1 phát vào vùng mặt của Vũ Sơn. Sơn nhoài người lấy 1 con dao ở phía đầu giường, đâm vào phía vùng bụng của anh T và nói: “Bố mày cho mày đấm luôn” rồi dùng chân phải đạp vào mạn sườn khiến anh T ngã từ giường xuống sàn nhà.

Khi anh T ngồi dậy nói “mày đấm bố mày nha" thì Vũ Sơn bước từ giường xuống sàn nhà dùng chân đá 1 phát vào mặt làm anh T ngã ngửa dưới sàn nhà nằm bất động.

Sau đó Vũ Sơn vứt con dao trên mặt bàn trong nhà rồi đi ra ngoài cửa nhà đứng và bị lực lượng Công an đến bắt giữ. Còn anh T tử vong tại hiện trường trước khi xe cấp cứu đến.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn khai không có chủ ý giết người, mọi việc là do hoàn cảnh. Bị cáo khai khi uống rượu có 5 người, uống khoảng 5-6 chai nửa lít, “anh em uống rượu thì có tranh luận chuyện lung tung”. Anh T uống say rồi đập cốc, hất mâm dọa đánh bị cáo.

Khi bị anh T đánh bị cáo lấy cái ấm với mục đích tự vệ. Đến khi bị anh T đè xuống dùng ấm thủy tinh đập vào mặt, bị cáo đạp anh T ra và ngồi lên, vuốt mặt thì đầy máu. Cộng thêm cơn say, bị cáo đã lấy con dao để ở đầu giường đâm vào nạn nhân.

Bị cáo Sơn thừa nhận hành vi lầm lỗi và bày tỏ ân hận, xin được giảm nhẹ.