Công an TP.HCM truy tìm người Đài Loan liên quan vụ giết người 06/04/2026 17:38

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm Vương Văn Lượng, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Diên Hồng vào cuối tháng 3-2026.

Ngày 6-4-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người và che giấu tội phạm. Vụ việc xảy ra tại một địa điểm trong hẻm Nguyễn Tri Phương, thuộc địa bàn phường Diên Hồng vào ngày 29-3.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Vương Văn Lượng (tên phiên âm: Wang Wen Liang, 19 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).

Công an TP.HCM đang truy tìm nghi phạm Vương Văn Lượng. Ảnh: CA

Đặc điểm nhận dạng của Vương Văn Lượng: cao khoảng 1,65m, tóc hớt cao hai bên. Đặc biệt, người này có hình xăm phủ kín hai cánh tay và chân phải.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm đến các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an và Bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành. Thông báo cũng được gửi đến các phòng nghiệp vụ cùng các xã, phường và đặc khu trên toàn TP.HCM để phối hợp thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra và truy bắt, Phòng PC02 đề nghị các đơn vị, cá nhân khi phát hiện Vương Văn Lượng cần đưa người này về trụ sở làm việc gần nhất.

Đồng thời, người dân cần thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02 Công an TP.HCM tại địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc liên hệ số điện thoại 0918.209.038, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để xử lý.