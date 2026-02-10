Cảnh sát hình sự Cần Thơ bắt giữ người trốn truy nã 15 năm ở nước ngoài 10/02/2026 11:35

(PLO)- Chiếm đoạt hơn 11,3 tỉ đồng, người phụ nữ trốn ra nước ngoài suốt 15 năm đã bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực biên giới Tây Nam.

Ngày 10-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp Công an phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt giữ Lê Thị Hoàng Oanh (39 tuổi, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Oanh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 15 năm lẩn trốn tại nước ngoài.

Lê Thị Hoàng Oanh bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ sau 15 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2-2010 đến tháng 4-2010, Oanh cùng chồng là Hà Phước Hiển (sinh năm 1979, ngụ phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà NTCT (ngụ tỉnh An Giang) với tổng số tiền hơn 11,3 tỉ đồng.

Ngày 4-10-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can đối với Hà Phước Hiển và Lê Thị Hoàng Oanh. Sau đó, Oanh bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28-8-2015, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Hà Phước Hiển 14 năm tù.

Ngày 6-2-2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện Oanh từ Campuchia về Việt Nam. Đơn vị đã phối hợp Công an phường Tịnh Biên bắt giữ đối tượng khi đang di chuyển trên đường ruộng giáp biên giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.