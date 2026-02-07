Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn tại Cần Thơ 07/02/2026 16:19

(PLO)- Công an TP Cần Thơ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, thu giữ lượng lớn tang vật trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

Qua nắm tình hình địa bàn và nhiều ngày trinh sát, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, ngày 2-2, Phòng Cảnh sát kinh tế quyết định kiểm tra hành chính xe bán tải có dấu hiệu nghi vấn.

Số phân bón giả nhãn hiệu công an thu giữ được

Chiếc xe mang BKS 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (31 tuổi, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, đang di chuyển đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện nhiều loại phân bón mang nhãn mác các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường.

Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, nhãn hiệu Siêu tạo mầm hoa P.K 60-60, đăng ký Công ty TNHH Công nghệ Đông Tây; 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1, hiệu Siêu đạm cá hồi Hàn Quốc, đăng ký sản xuất là Công ty CP Phân bón vật tư Carton; 20 lít phân bón lá trung vi lượng DOTA KALI40, hiệu Kali hữu cơ, đăng ký Công ty TNHH Công nghệ Đông Tây.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Phương Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Vũ khai nhận toàn bộ số phân bón do Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ), trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo vụ án

Nhận định vụ việc phức tạp, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm liên quan tại tỉnh Vĩnh Long gồm hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (33 tuổi, địa chỉ số 584/10, khóm Đông Hậu, phường Đông Thành) và Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử (phường Đông Thành).

Doanh nghiệp này do Nguyễn Văn Thiệt làm chủ sở hữu; Trần Thị Triệu đứng tên Giám đốc. Đồng thời, lực lượng chức năng mở rộng kiểm tra, thu hồi tang vật tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Tuyền (ấp Sơn Phú 2A, xã Đại Thành, TP Cần Thơ) và Công ty TNHH Ngọc Linh TR (ấp Mỹ Xuân, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).

Qua thống kê, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 4.598 kg phân bón và 1.335 lít phân bón các loại. Số phân bón này được các đối tượng sản xuất trong 4 ngày, với tổng cộng 4.113 đơn vị sản phẩm.

Các thiết bị, máy móc, nhà xưởng các đối tượng sử dụng để sản xuất phân bón giả.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,8 tỉ đồng.

Để làm rõ nguồn gốc các nhãn hiệu bị làm giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ làm việc với Công ty TNHH Công nghệ Đông Tây (TP.HCM) và Công ty CP Phân bón vật tư Carton (TP Cần Thơ). Kết quả xác minh cho thấy các doanh nghiệp này không ký hợp đồng gia công, đóng gói, phân phối hay ủy quyền sử dụng tên thương mại cho Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và Công ty TNHH Sản xuất Ba Con Sư Tử.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 4-2025 đến nay, các đối tượng tổ chức sản xuất phân bón giả thông qua việc thành lập nhiều pháp nhân nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận đứng ra thành lập bốn công ty gồm: Công ty TNHH Sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty TNHH Nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX để phục vụ việc sản xuất, buôn bán phân bón.

Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất Ba Con Sư Tử và Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Trần Thị Triệu đứng tên Giám đốc, nhưng Nguyễn Văn Thiệt mới là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất và điều hành.

Đáng chú ý, cả bốn công ty này đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; không được các đơn vị sở hữu nhãn hiệu ủy quyền hoặc ký hợp đồng gia công, đóng gói, với các dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, quyết định công nhận lưu hành và mã số phân bón.

Liên quan vụ việc, Nguyễn Văn Dững và Trần Phương Vũ khai nhận là tài xế của Công ty TNHH Nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, đồng thời tham gia quá trình sản xuất, đóng gói theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Thiệt. Riêng Trần Thị Triệu khai nhận không trực tiếp tham gia sản xuất mà thực hiện việc livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.