Xử phạt gần 70 triệu đồng một hộ kinh doanh phân bón vi phạm ở Đồng Tháp 30/01/2026 08:15

Ngày 30-1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát hiện và xử lý một hộ kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp vi phạm nhiều quy định của pháp luật, với tổng số tiền xử phạt gần 70 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15-12-2025, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu phân bón gửi thử nghiệm chất lượng. Ảnh: QLTT5

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhưng không thực hiện niêm yết giá theo quy định. Để đánh giá chất lượng hàng hóa đang lưu thông, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy 3 mẫu phân bón tại cơ sở gửi đi thử nghiệm.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, có 2 trong tổng số 3 mẫu phân bón không đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thẩm tra và xác minh, Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nêu trên.

Đến ngày 23-1, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này về 2 hành vi: không niêm yết giá và bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng số tiền xử phạt gần 70 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 60 triệu đồng.