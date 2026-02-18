Lâm Đồng: Ô tô con va chạm xe máy trên Quốc lộ 28, một người tử vong 18/02/2026 17:59

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng), khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

Chiều 18-2, lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại Km15+250 Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 3, xã Bảo Lâm 5, ông Huỳnh Hùng (30 tuổi, ngụ phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) lái ô tô biển số 61K-302.20 từ xã Bảo Lâm 5 đi xã Quảng Khê va chạm với xe máy biển số 47N1-220.28 do ông Nông Văn Tuấn (46 tuổi, ngụ buôn B’Lôm, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo bà Long Thị Huyến (46 tuổi) và cháu Nông Hải Lâm (10 tuổi), cùng ngụ buôn B’Lôm, lưu thông theo hướng ngược lại.

Ô tô lao xuống vườn của dân sau cú va chạm. Ảnh: VT

Cú va chạm mạnh khiến ông Nông Văn Tuấn tử vong tại hiện trường. Hai người còn lại trên xe máy bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.