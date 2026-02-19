Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án tù chung thân vì thiết quân luật 19/02/2026 14:42

(PLO)- Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tù chung thân vì nỗ lực thiết lập thiết quân luật, nhẹ hơn so với mức án tử hình được các công tố viên đề nghị trước đó.

Ngày 19-2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tù chung thân liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật vào năm 2024, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tòa án cho rằng việc áp đặt thiết quân luật là một cuộc nổi dậy vì ông Yoon đã tìm cách làm tê liệt quốc hội bằng cách điều động quân đội đến khu phức hợp của cơ quan lập pháp. Đáng chú ý, tòa án nhiều lần nhấn mạnh rằng trọng tâm của vụ án là việc ông Yoon điều động quân đội đến quốc hội.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Phiên tòa có sự tham dự của ông Yoon và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia. An ninh được thắt chặt xung quanh tòa án hôm 19-2, khi những người ủng hộ ông Yoon tập trung gần tòa án để chờ đợi thông tin về phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 1, nhóm công tố viên do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật.

Khi ấy, các công tố viên lập luận rằng ông Yoon phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp bằng cách huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát đến quốc hội.

Các công tố viên cho rằng hành động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền quản trị dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo luật định.

Theo cáo trạng liên quan vụ án, ông Yoon đã huy động quân đội và cảnh sát để phong tỏa lối vào quốc hội nhằm ngăn cản các nhà lập pháp bỏ phiếu bãi bỏ thiết quân luật.

Ông Yoon cũng bị cáo buộc chỉ đạo việc bắt và giam giữ các nhân vật chính trị quan trọng, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, ông Lee Jae-myung – khi đó là lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc và giờ là đương kim tổng thống Hàn Quốc, cựu lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân Han Dong-hoon và các quan chức Ủy ban Bầu cử Quốc gia.