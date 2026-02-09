Hàn Quốc: Chủ tịch huyện bị khai trừ khỏi đảng vì phát ngôn ‘nhập khẩu phụ nữ Việt’

Ngày 9-2, đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với Chủ tịch huyện Jindo - ông Kim Hee-soo vì những phát ngôn gây tranh cãi của ông về việc "nhập khẩu" phụ nữ từ nước ngoài để giải quyết tình trạng suy giảm dân số, theo hãng thông tấn Yonhap.
Người phát ngôn của đảng Dân chủ Park Soo-hyun nói rằng Hội đồng tối cao của DP đã nhất trí bỏ phiếu khai trừ ông Kim vì những phát ngôn mang tính xúc phạm.
Quyết định này được đưa ra 5 ngày sau khi ông Kim đề xuất "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam và Sri Lanka" để kết hôn với thanh niên ở vùng nông thôn trong một buổi tọa đàm chính thức của chính quyền được truyền hình trực tiếp tại tỉnh Nam Jeolla hôm 4-2. Phát ngôn của ông Kim gây ra sự phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam.
Sáng 6-2, ông Kim đã xin lỗi vì việc dùng từ "nhập khẩu" để miêu tả phụ nữ đến từ một quốc gia cụ thể khi đề cập vấn đề suy giảm dân số. Ông Kim giải thích rằng phát biểu chỉ nhằm nêu bật những vấn đề mang tính cấu trúc về tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và sự suy giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con tại khu vực nông thôn.
Ông Kim khẳng định không nhằm hạ thấp hay coi thường bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân cụ thể nào và “xin lỗi bất cứ ai có thể bị xúc phạm bởi những phát ngôn này".
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6-2 đã gửi công hàm nêu ý kiến với phát ngôn coi thường phụ nữ Việt Nam của chủ tịch huyện Jindo.
Trong công hàm gửi tới Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla và huyện Jindo, Đại sứ quán Việt Nam nêu rõ Chính phủ và nhân dân Việt Nam hơn 30 năm qua đã và đang xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa hai quốc gia, hai dân tộc, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn cũng đạt những kết quả to lớn. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng vào quá trình này. Đây là những kết quả không ai có thể phủ nhận.
Công hàm của Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh: Tôn trọng phẩm giá, danh dự của công dân, đặc biệt là phụ nữ vốn là giá trị, tài sản và tôn chỉ chung của hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ, nhân dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của chính phủ và nhân dân Hàn Quốc trong bảo vệ, phát huy và thúc đẩy phẩm giá của người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.
Tỉnh Nam Jeolla có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, sự tôn trọng và tinh thần cởi mở. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung, tại Nam Jeolla nói riêng coi tỉnh này là một điểm đến tốt đẹp để xây dựng cuộc sống, hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Trong quá trình này, tôn trọng và đề cao phẩm giá và danh dự của phụ nữ một lần nữa phải được đặt lên hàng đầu. Vì thế, những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực, dùng từ ngữ không phù hợp từ bất kỳ ai, ví dụ như cụm từ "nhập khẩu phụ nữ Việt Nam" là hành vi cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.
Đại sứ quán Việt Nam tin rằng thông qua nhận lỗi và sửa chữa bằng hành động cụ thể, thực tế sẽ giúp xây dựng lòng tin, hành xử lành mạnh và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Hàn trong tương lai.
Đáp lại, chính quyền tỉnh Nam Jeolla đã lên tiếng xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam và Chính phủ Việt Nam, cũng như người dân và phụ nữ Việt Nam, những người đã "bị tổn thương sâu sắc" bởi "những phát ngôn không phù hợp" của ông Kim.