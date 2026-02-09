Hàn Quốc: Chủ tịch huyện bị khai trừ khỏi đảng vì phát ngôn ‘nhập khẩu phụ nữ Việt’ 09/02/2026 12:05

Ngày 9-2, đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với Chủ tịch huyện Jindo - ông Kim Hee-soo vì những phát ngôn gây tranh cãi của ông về việc "nhập khẩu" phụ nữ từ nước ngoài để giải quyết tình trạng suy giảm dân số, theo hãng thông tấn Yonhap.

Người phát ngôn của đảng Dân chủ Park Soo-hyun nói rằng Hội đồng tối cao của DP đã nhất trí bỏ phiếu khai trừ ông Kim vì những phát ngôn mang tính xúc phạm.

Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Nam Jeolla) Kim Hee-soo. Ảnh: YONHAP

Quyết định này được đưa ra 5 ngày sau khi ông Kim đề xuất "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam và Sri Lanka" để kết hôn với thanh niên ở vùng nông thôn trong một buổi tọa đàm chính thức của chính quyền được truyền hình trực tiếp tại tỉnh Nam Jeolla hôm 4-2. Phát ngôn của ông Kim gây ra sự phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam.

Sáng 6-2, ông Kim đã xin lỗi vì việc dùng từ "nhập khẩu" để miêu tả phụ nữ đến từ một quốc gia cụ thể khi đề cập vấn đề suy giảm dân số. Ông Kim giải thích rằng phát biểu chỉ nhằm nêu bật những vấn đề mang tính cấu trúc về tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và sự suy giảm tỷ lệ kết hôn và sinh con tại khu vực nông thôn.

Ông Kim khẳng định không nhằm hạ thấp hay coi thường bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân cụ thể nào và “xin lỗi bất cứ ai có thể bị xúc phạm bởi những phát ngôn này".