Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng liên quan Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ 25/01/2026 06:50

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lên tiếng rằng Hàn Quốc cần xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ, sau khi Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026 trong đó muốn Seoul đóng vai trò chủ đạo trong việc tự bảo vệ mình.

Ngày 24-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói rằng việc xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ là “điều căn bản nhất trong những điều căn bản”, trong bối cảnh chiến lược quốc phòng mới của Mỹ kêu gọi Seoul đóng vai trò chủ đạo trong việc tự bảo vệ mình, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Lee đăng thông điệp này trên mạng xã hội X sau khi Lầu Năm Góc nêu rõ trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) 2026 rằng Hàn Quốc đủ khả năng đảm nhận “vai trò chủ yếu” trong việc răn đe Triều Tiên, với sự hỗ trợ của Mỹ ở mức “then chốt nhưng hạn chế hơn”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

“Giữa tình hình an ninh quốc tế bất ổn, việc đạt được quốc phòng tự chủ là điều căn bản nhất trong những điều căn bản” - ông Lee viết.

Ông Lee cho rằng sẽ là điều không thể chấp nhận nếu Hàn Quốc không thể tự bảo vệ mình, trong khi chi tiêu quốc phòng của nước này cao gấp 1,4 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên và Hàn Quốc sở hữu sức mạnh quân sự lớn thứ năm thế giới.

“Một nền quốc phòng tự chủ vững mạnh cùng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế bền vững” - ông Lee nhấn mạnh.

Theo Yonhap, Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Mỹ năm 2026 phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi các đồng minh phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm tự phòng vệ.

Hàn Quốc dự kiến nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP “trong thời gian sớm nhất có thể”, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Washington về Seoul trong nhiệm kỳ 5 năm của ông Lee, kết thúc vào năm 2030.