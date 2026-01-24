Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026 của Mỹ: Hạt nhân Triều Tiên có thể tấn công lãnh thổ Mỹ 24/01/2026 08:57

(PLO)- Trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng lực lượng hạt nhân Triều Tiên có sự phát triển mạnh và có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ.

Ngày 23-1, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026. Trong chiến lược, Lầu Năm Góc nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ.

“Các lực lượng [hạt nhân] này đang phát triển về quy mô và mức độ tinh vi, và chúng tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu về một cuộc tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ” - theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Mỹ.

Triều Tiên phóng thử một tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ra biển Hoàng Hải vào tháng 12-2025. Ảnh: KCNA/YONHAP

Bên cạnh đó, theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026 của Mỹ, "lực lượng tên lửa của Triều Tiên cũng có khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật bằng tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân, cũng như các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác”.

Trong văn bản, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Hàn Quốc có khả năng đảm nhận trách nhiệm "chính" trong việc răn đe các mối đe dọa từ Triều Tiên với sự hỗ trợ "quan trọng, nhưng có giới hạn hơn" từ Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh rằng sự "thay đổi" trong cán cân trách nhiệm trong liên minh an ninh Seoul – Washington phù hợp với lợi ích của Mỹ.

"Với quân đội hùng mạnh, được hỗ trợ nhờ chi tiêu quốc phòng cao, ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ và chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Hàn Quốc có khả năng đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Triều Tiên với sự hỗ trợ quan trọng nhưng có giới hạn hơn từ Mỹ" – tài liệu nêu rõ.

Phía Triều Tiên và Hàn Quốc chưa bình luận về vấn đề này.