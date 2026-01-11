Diễn biến mới quan trọng vụ không phận Triều Tiên bị UAV xâm nhập 11/01/2026 12:33

(PLO)- Bà Kim Yo-jong – em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – yêu cầu phía Seoul đưa ra "lời giải thích" chi tiết về chuyện không phận Triều Tiên bị UAV xâm nhập, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ra lệnh điều tra ngay lập tức vụ việc.

Việc Triều Tiên cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) của Hàn Quốc xâm nhập không phận nước này đang là chủ đề nóng trong quan hệ hai nước những ngày gần đây. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 11-1 đưa tin bà Kim Yo-jong – em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – đã yêu cầu phía Hàn Quốc đưa ra "lời giải thích" chi tiết về vấn đề này.

KCNA trước đó dẫn lời người phát ngôn quân đội Triều Tiên rằng chiếc UAV xuất phát từ một hòn đảo thuộc TP Incheon (Hàn Quốc), bay khoảng 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên vào ngày 4-1. Phía Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chiếc UAV được tìm thấy không phải do quân đội Hàn Quốc vận hành.

"May mắn thay, quân đội Hàn Quốc đã bày tỏ lập trường chính thức rằng đó không phải là hành động của họ và họ không có ý định khiêu khích hay gây khó chịu cho chúng tôi. Nhưng cần phải có một lời giải thích [chi tiết] về trường hợp chiếc UAV đã vượt qua biên giới phía nam của chúng tôi” – bà Kim Yo-jong nói.

Hình ảnh được KCNA công bố hôm 10-1, cho thấy toàn cảnh thành phố Kaesong từ trên không. Triều Tiên cho biết đây là một phần trong đoạn phim thu được từ một UAV của Hàn Quốc đã vi phạm không phận Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hôm 10-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ra lệnh điều tra ngay lập tức các cáo buộc của phía Triều Tiên. Ông Lee cảnh báo rằng trong trường hợp UAV này do một nhóm một cá nhân hoặc một nhóm người dân vận hành, nó sẽ cấu thành "tội ác nghiêm trọng" đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và an ninh quốc gia, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong nói rằng bà không quan tâm đó là UAV quân sự hay dân sự, khẳng định "đó không phải là chi tiết mà chúng tôi muốn biết".

"Rõ ràng là máy bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của đất nước chúng tôi” – bà Kim nói.

Trước đó, Triều Tiên từng cáo buộc Hàn Quốc đưa một UAV bay qua Bình Nhưỡng vào tháng 10-2024.

Ngày 15-12-2025, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị công tố viên đặc biệt của Seoul cáo buộc rằng ông ra lệnh tiến hành chiến dịch UAV ở Bình Nhưỡng, nhằm lợi dụng căng thẳng quân sự giữa Bình Nhưỡng và Seoul làm cái cớ để ban bố thiết quân luật khẩn cấp.

Ông Yoon bác bỏ cáo buộc này. Luật sư của ông cho rằng việc thực thi nhiệm vụ của tổng thống không thể bị quy kết thành tội phạm sau đó.