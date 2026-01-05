Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tổng thống Hàn Quốc, thảo luận bán đảo Triều Tiên 05/01/2026 18:37

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thăm Trung Quốc và đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, thảo luận về quan hệ song phương và bán đảo Triều Tiên.

Ngày 5-1, trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày đến Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cam kết sẽ phối hợp với Bắc Kinh để tìm kiếm các biện pháp “khả thi” nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tại cuộc gặp ở Đại lễ đường Nhân dân, ông Lee nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương đối với hòa bình khu vực.

“Tôi sẽ cùng Trung Quốc tìm kiếm các phương án khả thi cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, để hai nước có thể cùng đóng góp vào hòa bình - nền tảng căn bản cho thịnh vượng và tăng trưởng” - ông Lee nói tại cuộc gặp.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 5-1. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng đối với cuộc gặp với Chủ tịch Tập, cho rằng đây sẽ là cơ hội quan trọng để đưa năm 2026 trở thành năm đầu tiên của sự “khôi phục toàn diện” quan hệ Hàn - Trung.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý rằng hai quốc gia láng giềng đã duy trì quan hệ hữu nghị suốt hàng nghìn năm và có chung lịch sử chịu cảnh mất chủ quyền cũng như đấu tranh giành độc lập.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 5-1. Ảnh: YONHAP

Ông Lee cũng cho biết chính quyền của ông sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở “bình đẳng” trong các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp về các vấn đề dân sinh.

“Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược của chúng ta thành một xu thế của thời đại không thể đảo ngược” - ông Lee nói, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng ông Tập mở ra một “giai đoạn mới” cho sự phát triển quan hệ song phương.

Đáp lại, ông Tập chào mừng Lee có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11-2025.

“Trung Quốc và Hàn Quốc, với tư cách là bạn bè và láng giềng, cần duy trì trao đổi thường xuyên và liên lạc chặt chẽ. Chỉ trong hai tháng, chúng ta đã gặp nhau hai lần và thực hiện các chuyến thăm qua lại, điều này cho thấy tầm quan trọng cao mà hai bên dành cho quan hệ Trung - Hàn” - ông Tập nói.

Ông Tập lưu ý rằng trong bối cảnh các biến chuyển toàn cầu đang tăng tốc và những bất định quốc tế ngày càng sâu sắc, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng chia sẻ trách nhiệm lớn trong việc duy trì ổn định khu vực và thúc đẩy phát triển.

Chủ tịch Tập nhấn mạnh hai nước có nhiều lợi ích chung rộng lớn, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Seoul để kiên trì định hướng hợp tác hữu nghị và nguyên tắc cùng có lợi.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng hai bên cần nỗ lực bảo đảm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc - Hàn Quốc tiếp tục phát triển theo quỹ đạo ổn định và bền vững, phản ánh cam kết chung đối với các ưu tiên dài hạn ở cấp độ khu vực và toàn cầu.