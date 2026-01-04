Trung Quốc ‘bàng hoàng’, Liên Hợp Quốc lo tiền lệ nguy hiểm vụ Mỹ tấn công Venezuela 04/01/2026 05:44

(PLO)- Trung Quốc “bàng hoàng và lên án mạnh mẽ” vụ Mỹ tấn công Venezuela, LHQ lo ngại tiền lệ nguy hiểm và yêu cầu các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong khi Nga kêu gọi Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Quốc tế tiếp tục đưa ra phản ứng vụ Mỹ tấn công quy mô lớn vào Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Trung Quốc vô cùng bàng hoàng

Tối 3-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ ngang nhiên sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và hành động chống lại tổng thống nước này”, theo tờ China Daily.

"Những hành động bá quyền như vậy của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Người phát ngôn này kêu gọi Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) và ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Nga kêu gọi Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Maduro



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ thả Tổng thống Maduro và vợ ông, theo hãng thông tấn TASS.

"Liên quan thông tin đã được xác nhận về việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đang ở Mỹ, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường này và thả vị tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền và vợ ông" - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết "tạo điều kiện để giải quyết mọi vấn đề hiện có giữa Mỹ và Venezuela thông qua đối thoại".

LHQ yêu cầu tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế; Hội đồng Bảo an sắp họp

Ngày 3-1, ông Stéphane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres - cho biết ông Guterres vô cùng lo ngại trước sự leo thang gần đây ở Venezuela, đỉnh điểm là hành động quân sự của Mỹ tại nước này. Điều này tiềm ẩn những hệ lụy đáng lo ngại đối với khu vực.

“Bất kể tình hình ở Venezuela ra sao, những diễn biến này tạo thành một tiền lệ nguy hiểm. Tổng thư ký tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phải tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương LHQ” - ông Dujarric nhấn mạnh.

Người phát ngôn LHQ cho biết ông Guterres “vô cùng lo ngại rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã không được tôn trọng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tham gia vào “đối thoại toàn diện” phù hợp với nhân quyền và luật pháp quốc tế, theo tờ UN News.

Hãng tin Reuters đưa tin Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến ​​sẽ họp vào ngày 5-1 về vụ Mỹ tấn công Venezuela. Colombia, được Nga và Trung Quốc hậu thuẫn, đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Máy bay được cho là chở Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đến Mỹ ngày 3-1. Ảnh: WCBS



Châu Âu, Pháp, Brazil, Mexico: Lo ngại và phản đối

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói rằng hành động của Mỹ ở Venezuela đã làm suy yếu luật pháp quốc tế và sẽ có "những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu".

Ông Barrot nhấn mạnh rằng "không thể áp đặt một giải pháp chính trị lâu dài từ bên ngoài và chỉ có các dân tộc có chủ quyền mới quyết định tương lai của chính họ".

Pháp "tái khẳng định cam kết của mình đối với Hiến chương LHQ, vốn phải tiếp tục hướng dẫn hành động quốc tế của các quốc gia, mọi lúc mọi nơi” - ông Barrot lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đang theo dõi tình hình “rất sát sao”, nói thêm rằng “bất kỳ giải pháp nào cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ”.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là một “sự xúc phạm nghiêm trọng” đến chủ quyền của nước này. Ông Silva nói rằng cuộc tấn công đã vượt qua một “giới hạn không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thì cho biết chính phủ của bà "lên án và bác bỏ mạnh mẽ" vụ tấn công.

Trong khi đó, Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada đã viết thư cho Hội đồng Bảo an LHQ hôm 3-1 gọi hành động của Mỹ là “một cuộc chiến tranh thuộc địa nhằm mục đích phá hủy thể chế cộng hòa do người dân chúng tôi tự do lựa chọn và áp đặt một chính phủ bù nhìn cho phép cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi, bao gồm cả trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới".

Ông Moncada cáo buộc Mỹ đã vi phạm Hiến chương LHQ, trong đó nêu rõ: "Tất cả các thành viên phải kiềm chế trong quan hệ quốc tế khỏi việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào".