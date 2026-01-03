Nóng: Ông Trump xác nhận Mỹ đã tấn công và bắt giữ tổng thống Venezuela 03/01/2026 16:31

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân và sẽ sớm họp báo.

Ngày 3-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela, đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi nước này.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đây là một chiến dịch quy mô lớn, đã được tiến hành thành công. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau” - ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11 giờ sáng 3-1 (giờ địa phương, 23 giờ cùng ngày theo giờ VN), tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), để làm rõ thêm về vụ việc.

Hiện phía Venezuela chưa đưa ra phản hồi chính thức trước tuyên bố trên.