Lật lại hồ sơ Delta Force - lực lượng được gọi tên sau tin Tổng thống Venezuela bị bắt giữ

(PLO)- Hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Các chiến dịch Đặc biệt Lục quân Mỹ (USASOC), Delta Force chuyên thực hiện các nhiệm vụ được phê chuẩn ở cấp cao nhất, với các chi tiết tác chiến thường được liệt vào dạng tối mật trong nhiều năm.

Ngày 3-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào bên trong lãnh thổ Venezuela, đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

“Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Venezuela và nhà lãnh đạo nước này, Tổng thống Nicolas Maduro. Ông ta cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch này được thực hiện với sự phối hợp của Lực lượng Thực thi Pháp luật Mỹ” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo nguồn tin của đài CBS News, Delta Force - đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ - đóng vai trò then chốt trong chiến dịch táo bạo này ngay tại thủ đô Caracas của Venezuela và chịu trách nhiệm đưa vợ chồng ông Maduro ra khỏi quốc gia này.

Dưới đây là lịch sử hình thành và các chiến dịch trong quá khứ của Delta Force.

Lịch sử hình thành và sứ mệnh

Lực lượng Delta của Lục quân Mỹ, có tên chính thức là Đội Đặc nhiệm Hoạt động Số 1 - Delta, được thành lập vào năm 1977 nhằm cung cấp cho Mỹ khả năng chuyên biệt về chống khủng bố và giải cứu con tin.

Đơn vị này ra đời sau khi Washington nhận thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong khả năng ứng phó của lực lượng Mỹ đối với các mối đe dọa khủng bố quốc tế.

Hoạt động dưới quyền Bộ Tư lệnh Các chiến dịch Đặc biệt Lục quân Mỹ và nhận nhiệm vụ từ các cấp cao nhất của chính phủ, Delta Force thực hiện những sứ mệnh phần lớn vẫn nằm trong vòng bí mật, với các thông tin chi tiết chỉ được hé lộ sau nhiều năm, theo hãng tin Wionews.

Kể từ khi được thành lập, lực lượng Delta đã trở thành bậc thầy trong các “nghệ thuật bóng tối” của chống khủng bố, theo trang American Special Ops.

Các đặc nhiệm của đơn vị này được huấn luyện ở trình độ rất cao về bắn tỉa, tác chiến cự ly gần (CQB), đột nhập nhanh và bí mật, sử dụng chất nổ, cũng như cận chiến tay không.

Qua nhiều năm, Delta xây dựng được hiểu biết sâu về các hệ thống trên máy bay, tàu hỏa, tàu biển và phương tiện mặt đất, cho phép họ can thiệp và giành quyền kiểm soát mọi tình huống trong bất kỳ môi trường nào. Việc thường xuyên tập trận cùng các đơn vị chống khủng bố của Mỹ và nước ngoài giúp lực lượng này luôn cập nhật kỹ năng và kiến thức.

Theo các nguồn tin, một đội Delta Force luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, có thể lập tức triển khai để đối phó các mối đe dọa khủng bố. Vai trò chống khủng bố của lực lượng đặc nhiệm Delta phần nào chồng lấn với DEVGRU - đơn vị tinh nhuệ của Hải quân Mỹ.

Hai vệ sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta tháp tùng Đại tướng Mỹ Norman Schwarzkopf trong chuyến thăm một căn cứ không quân sau Chiến dịch Lá chắn Sa mạc giai đoạn 1990-1991. Ảnh: US DOD

Những chiến dịch tham chiến đầu tiên

Delta Force lần đầu tiên bước ra ánh sáng trong Chiến dịch Móng vuốt Đại bàng (Operation Eagle Claw) năm 1980 - nỗ lực bất thành nhằm giải cứu các con tin người Mỹ tại Iran.

Mặc dù kết thúc trong bi kịch, chiến dịch này đã thúc đẩy những cải cách lớn trong quy trình lập kế hoạch tác chiến đặc biệt của Mỹ.

Năm 1989, Delta Force đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Mỹ tại Panama, hỗ trợ việc bắt giữ nhà lãnh đạo quân sự Manuel Noriega.

Đơn vị này tiếp tục trải qua những cuộc giao tranh ác liệt vào năm 1993 tại Somalia, nơi các thành viên Delta thực hiện các cuộc đột kích nhắm vào thủ lĩnh phiến quân giữa bối cảnh tác chiến đô thị khốc liệt ở Mogadishu.

Vai trò trung tâm trong Chiến dịch chống khủng bố hậu 11-9

Sau vụ tấn công ngày 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ, Delta Force trở thành công cụ chủ lực trong chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Mỹ.

Đơn vị này đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ rủi ro cao trên khắp Afghanistan, Iraq, Syria và các khu vực khác, tập trung vào việc triệt phá các mạng lưới cực đoan, nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh cấp cao của phiến quân và tiến hành các hoạt động giải cứu con tin.

Năm 2019, Delta Force đã thực hiện một chiến dịch bí mật dẫn đến cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngày nay, Delta Force vẫn là một trong những nhánh bí mật nhất của quân đội Mỹ, được giao phó những nhiệm vụ được coi là quá nhạy cảm hoặc nguy hiểm đối với các lực lượng thông thường.

Lực lượng này đồng thời tiếp tục định hình học thuyết chống khủng bố của Mỹ thông qua sự chính xác, tốc độ và các hoạt động dựa trên thông tin tình báo.