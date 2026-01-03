Toàn cảnh căng thẳng Mỹ-Venezuela dẫn đến việc Caracas bị tấn công 03/01/2026 17:16

(PLO)- Căng thẳng Mỹ - Venezuela đã âm ỉ nhiều thập niên và leo thang hơn nữa trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro.

Sáng 3-1 (giờ địa phương), Venezuela báo cáo về loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas và một số địa phương khác trong nước, cáo buộc Mỹ không kích nhằm vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela, đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt và đưa ra khỏi nước này. Phía Venezuela chưa lên tiếng về thông tin liên quan vợ chồng Tổng thống Maduro.

Nhiều nhân chứng tại thủ đô Caracas cho biết đã nghe thấy các vụ nổ bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những vụ nổ lớn cùng hình ảnh được cho là máy bay quân sự Mỹ bay thấp qua thành phố.

Một vụ nổ ở thủ đô Caracas (Venezuela) sớm ngày 3-1 (giờ địa phương). Ảnh chụp màn hình: RT

Loạt diễn biến nóng trong nhiều tháng

Theo đài CBS News, ông Trump được cho là đã ra lệnh tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Venezuela từ vài ngày trước, sau nhiều tháng cảnh báo mở rộng chiến dịch ném bom của Mỹ từ các mục tiêu là những tàu bị cáo buộc buôn ma túy sang các mục tiêu trong nước.

Ông Trump nhiều lần gọi ông Maduro là một tổng thống không hợp pháp và cáo buộc ông Maduro chịu trách nhiệm cho việc đưa ma túy vào Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông Trump nói rằng “những ngày của ông Maduro đã được đếm ngược”.

Kể từ tháng 9-2025, ít nhất 115 người đã thiệt mạng kể trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những tàu bị Mỹ cho là buôn lậu ma túy ở Caribe.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền ông Trump đã tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực, đồng thời liên tục gia tăng các tuyên bố cảnh báo chính phủ Venezuela.

Hiện có khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện trong khu vực. Các quan chức hải quân nói với CBS News rằng tính đến ngày 30-12-2025, có khoảng 11 tàu hải quân Mỹ hoạt động trên biển Caribe, trong đó có USS Gerald R. Ford - tàu sân bay hiện đại nhất thế giới.

Theo các quan chức, đợt tăng cường lực lượng hải quân của Mỹ tại Caribe còn bao gồm 5 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, 1 tàu tấn công đổ bộ và 2 tàu vận tải đổ bộ.

Ngoài ra, hàng chục tiêm kích Mỹ cũng đang được triển khai tại Puerto Rico. Lầu Năm Góc đã triển khai 10 tiêm kích tàng hình đa năng F-35 tới Puerto Rico. Trong tháng này, Mỹ còn điều động tới khu vực các loại máy bay được thiết kế để chở lực lượng đặc nhiệm, bao gồm máy bay CV-22 Osprey và máy bay vận tải C-17, theo một nguồn thạo tin nói với CBS News.

Ông Trump cũng đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Tổng thống Maduro đã trực tiếp phản ứng trước thông tin này, gọi đây là một nỗ lực “tuyệt vọng” nhằm thay đổi chế độ.

Ngoài loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền, ngày 10-12-2025 đã xảy ra một vụ việc đáng chú ý khi các thành viên của Lực lượng Tuần duyên Mỹ, Thủy quân lục chiến và các đơn vị tác chiến đặc biệt chặn giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã công bố đoạn video ghi lại cuộc đột kích trên nền tảng mạng xã hội X, cho thấy các nhân viên vũ trang đu dây từ trực thăng xuống boong tàu. Bà cho biết Mỹ đã thực thi lệnh tịch thu đối với con tàu, đồng thời khẳng định tàu chở dầu này đã được “sử dụng để vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran”.

Sang ngày 16-12-2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela.

Ngoài ra, ông Trump còn tuyên bố sẽ tìm cách xếp chính phủ ông Maduro vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, với lý do mà ông mô tả là “đánh cắp tài sản của chúng ta [Mỹ], cùng nhiều lý do khác, bao gồm khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người”.

Ngày 17-12, ông Trump cho biết ông có thể sẽ đối thoại với ông Maduro nhưng không loại trừ khả năng đưa quân đổ bộ lên quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

Nguồn gốc căng thẳng

Theo tờ The Hill, căng thẳng giữa Mỹ và Tổng thống Maduro đã kéo dài nhiều năm.

Ông Maduro lên nắm quyền tổng thống sau khi người đồng minh và cũng là người đỡ đầu chính trị của ông, cựu Tổng thống Hugo Chávez, qua đời. Ông Chávez - người có chung hệ tư tưởng cánh tả cứng rắn với ông Maduro - luôn là đối thủ dai dẳng của Washington.

Mối quan hệ đầy nghi kỵ lẫn nhau này từng bao gồm việc ông Chávez cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ ông vào năm 2002.

Mỹ cho rằng ông Chávez có đường lối cứng rắn, nhưng ông Maduro còn cứng rắn hơn nhiều.

Mỹ không chính thức công nhận ông Maduro là tổng thống sau khi ông này đắc cử vào năm 2025 - lập trường mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cũng được hơn 50 quốc gia khác chia sẻ. Vào tháng 8-2025, chính quyền ông Trump đã nâng mức tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt ông Maduro lên 50 triệu USD.

Tuy nhiên, nhiều luận điểm tấn công khác của ông Trump nhằm vào ông Maduro thường bị đánh giá là thiếu cơ sở.

Tổng thống Mỹ tìm cách gắn Venezuela với việc đưa fentanyl vào Mỹ. Trên thực tế, hầu hết các chuyên gia cho rằng rất ít fentanyl xuất phát từ Venezuela; quốc gia này thường chỉ được sử dụng như một điểm trung chuyển của các đường dây buôn lậu cocaine từ Colombia.

Venezuela cũng nằm trong tầm ngắm của ông Trump về chính sách nhập cư. Tổng thống Trump đã tìm cách viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại quốc để trục xuất người di cư Venezuela. Lập luận này dựa trên quan điểm cho rằng Mỹ đang hứng chịu một “cuộc xâm lược” của băng nhóm Tren de Aragua với sự cho phép hoặc tiếp tay của chính quyền Maduro.

Luận điểm này bị các nhóm tự do tại Mỹ phản bác mạnh mẽ.