Phó tổng thống Venezuela yêu cầu ông Trump cung cấp thông tin tung tích vợ chồng ông Maduro

(PLO)- Phó tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodríguez cho biết chính phủ không biết hiện Tổng thống Nicolás Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu.

Ngày 3-1, Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodríguez cho biết chính phủ không biết hiện Tổng thống Nicolás Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu, theo đài truyền hình nhà nước Venezuela VTV và đài CNN.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương), đồng thời cho biết Tổng thống Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi nước này.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Ảnh: BLOOMBERG

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump ngay lập tức cung cấp bằng chứng cho thấy Tổng thống Maduro và đệ nhất phu nhân còn sống” - bà Rodríguez nói với đài truyền hình nhà nước Venezuela VTV.

Bà nói thêm rằng cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều quan chức, quân nhân và dân thường trên khắp cả nước thiệt mạng.

Sáng 3-1 (giờ địa phương), Venezuela báo cáo về loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas và một số địa phương khác trong nước, cáo buộc Mỹ không kích nhằm vào nước này.

Nhiều nhân chứng tại thủ đô Caracas cho biết đã nghe thấy các vụ nổ bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những vụ nổ lớn cùng hình ảnh được cho là máy bay quân sự Mỹ bay thấp qua thành phố.

Những diễn biến trên xuất hiện sau nhiều tháng Mỹ cảnh báo sẽ phát động chiến dịch quân sự ở Venezuela để bắt ông Maduro, do cáo buộc ông Maduro chịu trách nhiệm cho việc đưa ma túy vào Mỹ.

Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee nói rằng Mỹ đã bắt ông Maduro để đưa ra xét xử tại Mỹ.

Ông Lee cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau vụ bắt giữ.

“Ông ấy [Rubio] đã thông báo với tôi rằng ông Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ để ra hầu tòa tại Mỹ với các cáo buộc hình sự, và rằng hành động quân sự mang tính vũ lực mà chúng ta chứng kiến tối nay được triển khai nhằm bảo vệ và yểm trợ những người thi hành lệnh bắt” - ông Lee viết trên X.

“Hành động này nhiều khả năng nằm trong thẩm quyền vốn có của tổng thống theo Điều II của Hiến pháp, nhằm bảo vệ nhân sự Mỹ trước một cuộc tấn công đang diễn ra hoặc sắp xảy ra” - ông Lee bổ sung.