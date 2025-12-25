Ông Kim Jong-un ra tuyên bố về kế hoạch tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc 25/12/2025 07:52

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Triều Tiên và sẽ “làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn” trong khu vực.

Ngày 24-12, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc sẽ “làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn” trong khu vực, đồng thời gọi động thái của Seoul là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Triều Tiên, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA.

Ông Kim đưa ra phát ngôn này trong chuyến thị sát một tàu ngầm chiến lược mang tên lửa dẫn đường, chạy bằng năng lượng hạt nhân, lượng choán nước 8.700 tấn.

Ông Kim nhắc đến kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc và nói rằng kế hoạch này “sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên.

“Triều Tiên coi đây là hành động mang tính tấn công, vi phạm nghiêm trọng an ninh và chủ quyền hàng hải của mình - ông Kim nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên ngày 24-12. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng đây là “mối đe dọa đối với an ninh của đất nước và cần phải đối phó”. Ông Kim tái khẳng định Triều Tiên sẽ duy trì chính sách và nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia.

“Cần khiến đối thủ hiểu một cách không thể nghi ngờ rằng họ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt khi xâm phạm an ninh và chủ quyền chiến lược của Triều Tiên, và sẽ phải đối mặt đòn trả đũa không khoan nhượng nếu họ tìm cách lựa chọn phương án quân sự” - ông Kim nói.

Ông Kim nhấn mạnh rằng “Triều Tiên sẽ tiếp tục thể hiện những năng lực như vậy, coi đó là việc thực thi có trách nhiệm năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân thực sự và là lá chắn đáng tin cậy để bảo vệ chủ quyền”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm bảo đảm lâu dài môi trường hòa bình và an ninh tuyệt đối cho đất nước, đồng thời gọi tàu ngầm hạt nhân mới là “một sự thay đổi then chốt mang tính thời đại trong mức độ răn đe chiến tranh”.

Bản tin của KCNA hôm 24-12 cho thấy Triều Tiên đang phát triển một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa dẫn đường, dự án lần đầu được công bố vào tháng 3.

Ông Kim cho rằng các tàu khu trục tấn công và tàu ngầm hạt nhân đang được đóng mới sẽ “tạo ra bước nhảy vọt trong việc tăng cường năng lực tác chiến của các hạm đội”.

Ông cũng cam kết “đẩy nhanh và mở rộng cả về tốc độ lẫn quy mô việc đóng mới các loại tàu chiến mặt nước và tàu chiến dưới nước, đồng thời liên tục trang bị cho chúng nhiều hệ thống vũ khí tấn công khác nhau”.

Trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn xem xét công tác nghiên cứu các loại vũ khí bí mật dưới nước mới đang được phát triển, đồng thời công bố kế hoạch chiến lược tái tổ chức lực lượng hải quân và thành lập các đơn vị mới, theo KCNA.

Hàn Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Kim.

Trước đó, trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh cho Seoul đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - động thái khiến Bình Nhưỡng tức giận.