Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để ngăn đụng độ biên giới 17/11/2025 17:53

(PLO)- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên sau nhiều sự cố mà Seoul cáo buộc binh lính Triều Tiên vượt ranh giới quân sự.

Chiều 17-11, Hàn Quốc đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về việc làm rõ đường Đường phân định quân sự (MDL) nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ có thể xảy ra gần biên giới liên Triều, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Quân đội chúng tôi chính thức đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán liên Triều giữa các cơ quan quân sự để thảo luận về cách thiết lập MDL nhằm ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn và giảm bớt căng thẳng quân sự" - ông Kim Hong-cheol, quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách quốc phòng, cho biết.

"Chúng tôi mong đợi phản ứng tích cực và nhanh chóng của Triều Tiên đối với đề xuất của chúng tôi, nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khôi phục lòng tin quân sự" - ông Kim kêu gọi, đồng thời cho biết thêm rằng Seoul sẵn sàng thảo luận chi tiết về các cuộc đàm phán, bao gồm địa điểm và lịch trình.

Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều. Ảnh: YONHAP

Sau thông báo trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên phản hồi.

"Việc giảm căng thẳng quân sự và ngăn ngừa các sự cố là vô cùng quan trọng. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tích cực phản hồi đề xuất đàm phán của chúng tôi nhằm đạt được những mục tiêu này" - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh binh lính Triều Tiên đã nhiều lần vượt qua MDL trong khi làm việc gần biên giới, chẳng hạn như dọn đất hoặc đặt mìn ở vùng đệm.

Đây là đề xuất chính thức đầu tiên của Seoul về việc tổ chức đàm phán với Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6, với cam kết hàn gắn quan hệ rạn nứt với Triều Tiên và tạo điều kiện cho đối thoại.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, Triều Tiên đã triển khai quân đội gần MDL thuộc Khu phi quân sự (DMZ) để đặt mìn, dựng rào chắn chống tăng và gia cố hàng rào thép gai, theo Yonhap.

Chỉ riêng trong năm nay, quân đội Triều Tiên được cho là đã vượt ranh giới khoảng 10 lần, bao gồm vụ việc vào tháng 10 khi hai binh sĩ Triều Tiên vượt biên trong thời gian ngắn để truy đuổi một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Bình Nhưỡng không bình luận các thông tin này.

Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo khi quân đội Triều Tiên tiến gần đến MDL và sau đó bắn cảnh cáo khi họ vi phạm ranh giới.

Trong tuyên bố hôm 17-11, ông Kim cho rằng các vụ vi phạm MDL dường như xảy ra do các chỉ dẫn đánh dấu biên giới trên bộ được lắp đặt vào năm 1953 đã bị mất.

Gần 1.300 cột mốc, bao gồm các biển báo trên các cột bê tông cao khoảng 1 m, đã được lắp đặt nhưng chỉ khoảng 1/6 trong số đó có thể nhận dạng được.

Bên cạnh đề xuất đàm phán quân sự, quân đội Hàn Quốc đã tháo dỡ loa phóng thanh ở biên giới và ngừng phát sóng tuyên truyền như một phần trong nỗ lực khôi phục lòng tin liên Triều.

Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về đề xuất của Triều Tiên.

Tuy nhiên, nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ khi hai quốc gia tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp tướng vào năm 2018. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul và Bình Nhưỡng đã tổ chức 2 cuộc đàm phán cấp bộ trưởng và 40 cuộc đàm phán cấp chuyên viên kể từ năm 2000.