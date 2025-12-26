Trúng độc đắc 1,817 tỉ USD ngay đêm Giáng sinh 26/12/2025 07:51

(PLO)- Do các trung tâm trả thưởng còn đang nghỉ lễ, chưa thể biết được ai là khách hàng may mắn đã mua tờ vé số trúng độc đắc 1,817 tỉ USD ngay hôm Giáng sinh.

Một tờ vé số Powerball trúng giải độc đắc 1,817 tỉ USD đã được bán trong đêm Giáng sinh 24-12 tại bang Arkansas (Mỹ), chấm dứt chuỗi 3 tháng liền giải thường này chưa tìm được chủ nhân, theo tờ The Hill.

Ngày 25-12, trang web của Powerball thông báo một tờ vé duy nhất với bộ số (số bóng trắng) là 4-25-31-52-59 với mã số xác nhận giải độc đắc Powerball (số bóng đỏ) là 19. Hệ số nhân Power Play là 2.

Powerball cho biết chủ nhân tờ vé số này có thể chọn nhận thưởng một lần trị giá 834,9 triệu USD hoặc nhận toàn bộ tiền thưởng 1,817 tỉ USD trong 30 năm. Với cả hai lựa chọn, người trúng thưởng đều phải trả các khoản thuế theo luật pháp liên bang và tiểu bang.

Một biển quảng cáo vé số Powerball ở bang New York. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chủ tịch Nhóm Sản phẩm Powerball kiêm Giám đốc điều hành Xổ số Iowa - ông Matt Strawn cho rằng đây “thực sự là một giải thưởng phi thường, thay đổi cuộc đời”.

Cửa hàng Murphy USA ở TP Cabot (bang Arkansas) – nơi đã bán ra tờ vé số trúng độc đắc – vẫn đang nghỉ lễ Giáng sinh nên chưa có phản hồi đề nghị bình luận về tờ vé số này.

Phải chờ tới khi khách hàng may mắn liên hệ với trung tâm trả thưởng, sớm nhất là ngày 29-12 – khi các cơ quan bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh, thì các quan chức xổ số mới biết được ai đã trúng giải thưởng khủng này.

Powerball nhấn mạnh rằng đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ, chỉ sau giải 2,04 tỉ USD hồi tháng 11-2022, và là giải lớn nhất của hãng này trong năm 2025. Đây cũng là lần thứ hai một tờ vé số Powerball trúng độc đắc được bán ra tại Arkansas.

Trước đó, Powerball đã có 46 kỳ quay số liên tiếp mà không có ai trúng cả 6 số trong mã dự thưởng. Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc là vào ngày 6-9, khi hai khách hàng ở bang Missouri và bang Texas giành được giải 1,787 tỉ USD.

Chỉ 1 trên 292,2 triệu tờ vé Powerball có cả 6 số trùng khớp với kết quả quay thưởng. Mỗi tờ vé số có giá 2 USD, được bán phổ biến ở 45 trên 50 tiểu bang của Mỹ, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ Puerto Rico và Quần đảo Virgin.