Dự báo thời tiết ngày 10-2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Nam Bộ ngày nắng 10/02/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết dịp cận Tết và trong Tết trên cả nước có nhiều biến động đáng chú ý.

Dự báo thời tiết ngày 10-2, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có nơi xuất hiện mưa, mưa rào và nguy cơ băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhìn chung ít mưa trong những ngày trước Tết, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho sinh hoạt và du lịch. Tuy nhiên, từ mùng 2 Tết trở đi, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và giông trái mùa vào chiều tối.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết đầu kỳ rét đậm kèm mưa, sau đó chuyển khô ráo, ấm dần trong dịp Tết, nhưng người dân vẫn cần đề phòng rét về đêm và khả năng mưa rải rác vào cuối kỳ dự báo.