Vì sao mùa lạnh nên hạn chế uống cà phê? 01/02/2026 13:03

(PLO)-Mùa lạnh là thời điểm các bệnh cảm lạnh, ho và viêm họng bùng phát mạnh mẽ.

Dù hầu hết mọi người thường đổ lỗi cho thời tiết, nhưng thực tế những gì bạn ăn trong mùa đông có thể âm thầm tác động đến hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe hô hấp.

Một số loại thực phẩm có khả năng làm tăng đờm, gây kích ứng cổ họng hoặc làm suy yếu hệ tiêu hóa.

Điều này không có nghĩa là bạn phải tuân thủ một chế độ ăn kiêng khắt khe, nhưng việc lưu tâm đến những thực phẩm cần hạn chế sẽ mang lại lợi ích rất lớn.

Bằng cách tránh một số loại đồ ăn và thức uống nhất định trong những tháng lạnh, bạn có thể giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm, hỗ trợ hệ miễn dịch và hạ thấp rủi ro mắc các đợt cảm cúm, ho dai dẳng.

Dù một tách trà hay cà phê nóng hổi mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng lạm dụng caffeine có thể gây mất nước.

Khi cơ thể thiếu nước, niêm mạc họng và mũi bị khô, tạo điều kiện thuận lợi cho virus xâm nhập. Tương tự, đồ uống lạnh có thể làm sốc niêm mạc họng, gây ho và tăng tiết dịch nhầy.

Đồ uống có cồn cũng cần được hạn chế tối đa vì chúng làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể và làm tăng tình trạng viêm đường hô hấp, khiến các cơn ho và tình trạng nghẹt mũi trở nên tồi tệ hơn.

Một số thực phẩm dù rất lành mạnh nhưng lại có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn trong mùa lạnh.

Chuối có thể làm tăng sản xuất chất nhầy ở một số người, gây kích ứng cổ họng hoặc chảy nước mũi.

Dưa hấu, dưa lưới có tính hàn, dễ làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng đờm. Sữa, phô mai và kem có thể làm dịch nhầy đặc hơn, gây tắc nghẽn đường hô hấp.

Do tính chất giải nhiệt mạnh, uống quá nhiều nước dừa vào mùa lạnh có thể làm gián đoạn tiêu hóa và dễ gây cảm lạnh.

Để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, bạn nên tránh xa các loại thực phẩm chiên rán. Chúng quá nhiều dầu mỡ, gây khó tiêu và làm suy yếu hệ miễn dịch. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều muối và đường cũng là kẻ thù của sức khỏe mùa lạnh.

Đường làm suy yếu phản ứng miễn dịch, trong khi muối làm khô cổ họng và hốc mũi.

Cuối cùng, dù trái cây họ cam quýt rất giàu Vitamin C, nhưng nếu ăn quá nhiều trong mùa lạnh có thể gây kích ứng cổ họng và kích hoạt các cơn ho ở những người nhạy cảm.