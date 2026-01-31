Giải mã lợi ích bất ngờ từ việc ăn măng tre 31/01/2026 14:09

Các chuyên gia của Đại học Anglia Ruskin (Anh) vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu rà soát toàn diện đầu tiên về cây tre dưới góc độ thực phẩm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng măng tre, những mầm non của cây tre được thu hoạch trước khi thân cây hóa gỗ, sở hữu phổ lợi ích sức khỏe vô cùng rộng lớn.

Nghiên cứu chỉ ra việc tiêu thụ măng tre có thể giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp bảo vệ hệ tiêu hóa.

Đồng thời, măng tre chứa nhiều vitamin A, B6, E, thiamine, niacin cùng các khoáng chất quý như selen, kali và các axit amin thiết yếu.

Tiến sĩ William Li, đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết măng tre đã là một phần của kho thực phẩm thuốc trong văn hóa Á Đông ít nhất 2.000 năm qua. Măng tre có thể xào với hầu hết mọi loại thực phẩm và chúng hấp thụ nước tương, dầu hào và nước dùng rất tốt.

Mặc dù được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng, các chuyên gia đưa ra lời cảnh báo nghiêm ngặt không bao giờ được ăn măng sống.

Một số loài tre chứa các hợp chất cyanogenic glycoside, có thể giải phóng chất kịch độc cyanide nếu không được chế biến đúng cách. Ngoài ra, măng cũng chứa các hợp chất có thể cản trở sản xuất hormone tuyến giáp.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định những rủi ro này hoàn toàn có thể loại bỏ bằng cách gọt vỏ và luộc kỹ măng trước khi sử dụng.