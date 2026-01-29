Uống trà matcha mỗi ngày, chuyện gì xảy ra cho sức khỏe? 29/01/2026 17:34

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Molecules và Nutrients, trà matcha chứa hàm lượng lớn các hợp chất như EGCG và epicatechin. Những chất này giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, giảm căng thẳng oxy hóa và chống viêm hiệu quả.

Các chuyên gia cho biết Polyphenol trong trà matcha giúp tăng độ nhạy insulin bằng cách giảm các phản ứng viêm trong cơ thể. Một nghiên cứu trên tạp chí Human Nutrition & Metabolism đã xác nhận trà matcha giúp hạ mức đường huyết đáng kể.

Căng thẳng oxy hóa là tác nhân chính dẫn đến các biến chứng tiểu đường như suy thận, bệnh tim và tổn thương mắt. Matcha giúp trung hòa các gốc tự do có hại, đồng thời giảm cholesterol xấu (LDL), bảo vệ hệ tim mạch cho người bệnh.

Việc duy trì cân nặng hợp lý là yếu tố sống còn để kiểm soát đường huyết. Matcha giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, từ đó hỗ trợ chức năng insulin hoạt động trơn tru hơn.