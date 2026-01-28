Vì sao người ăn chay vẫn đối mặt với rủi ro bị đột quỵ? 28/01/2026 11:21

(PLO)- Dù giảm được 22% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, người ăn chay và thuần chay lại đối mặt với rủi ro đột quỵ cao hơn 20% so với người ăn thịt.

Trong bối cảnh các chế độ ăn không thịt đang trở nên phổ biến vì lợi ích sức khỏe và môi trường, một nghiên cứu mới quy mô lớn được công bố trên tạp chí y khoa BMJ đã đưa ra những phát hiện đa chiều đầy bất ngờ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Oxford, theo dõi hơn 48.000 người tại Anh trong suốt 18 năm, cho thấy mặc dù người ăn chay và thuần chay có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn 22% so với người ăn thịt, nhưng họ lại đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn 20%, đặc biệt là đột quỵ do xuất huyết não.

Tiến sĩ Tammy Tong, nhà dịch tễ học dinh dưỡng tại Đại học Oxford giải thích rằng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ, nhưng có thể liên quan đến mức cholesterol cực thấp hoặc sự thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu như vitamin B12.

Điều thú vị là nhóm người ăn cá không ghi nhận sự gia tăng nguy cơ đột quỵ này. Lý giải cho điều này, bà Tong cho rằng người ăn cá vẫn duy trì được mức cholesterol ổn định hơn và ít bị thiếu hụt B12 hơn so với nhóm thuần chay vì họ vẫn nạp các sản phẩm từ cá và động vật.

Dù con số 20% nghe có vẻ đáng ngại, các chuyên gia lưu ý rằng con số tuyệt đối thực tế chỉ tương đương với khoảng 3 trường hợp đột quỵ tăng thêm trên 1.000 người trong vòng 10 năm. Ngược lại, lợi ích bảo vệ tim mạch của việc ăn chay lại lớn hơn, giúp giảm tới 10 trường hợp mắc bệnh tim trên cùng quy mô dân số.

Tiến sĩ Malcolm Finlay, chuyên gia tư vấn tim mạch tại London nhận định rằng dù nguy cơ đột quỵ không thấp như kỳ vọng, nhưng nhìn chung rủi ro xảy ra các biến cố tim mạch lớn ở người ăn chay vẫn thấp hơn so với những người ăn thịt.

Cuối cùng, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc chuyển sang chế độ ăn chay không nên được coi là liều thuốc vạn năng mà cần phải được thực hiện một cách khoa học, đi kèm với việc bổ sung vi chất và thay đổi lối sống lành mạnh. Nghiên cứu này chủ yếu dựa trên nhóm dân cư da trắng tại Châu Âu, vì vậy cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn trên quy mô toàn cầu để xác nhận tính phổ quát của kết quả.

Đây là lời nhắc nhở rằng mọi thay đổi về chế độ ăn uống cần được cân nhắc dựa trên sự cân bằng dinh dưỡng thay vì chỉ chạy theo xu hướng.