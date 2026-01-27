Ăn thịt và ăn chay, cái nào kéo dài tuổi thọ hơn? 27/01/2026 13:31

Một nghiên cứu mới đây dựa trên dữ liệu của hơn 5.000 người cao tuổi tại Trung Quốc đã đưa ra một kết luận gây bất ngờ. Những người ăn chay có tỷ lệ sống thọ đến 100 tuổi thấp hơn so với những người có ăn thịt.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng kết quả này không đồng nghĩa với việc chế độ ăn thực vật là kém lành mạnh, mà nó phản ánh sự thay đổi đặc thù về nhu cầu dinh dưỡng khi con người bước vào độ tuổi xế chiều.

Trong nhiều thập kỷ, các chế độ ăn dựa trên thực vật luôn được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường ở người trẻ và trung niên nhờ hàm lượng chất xơ cao và ít chất béo bão hòa.

Thế nhưng, khi bước sang tuổi 80, ưu tiên dinh dưỡng của cơ thể sẽ thay đổi hoàn toàn, mục tiêu lúc này không còn là ngăn ngừa bệnh mãn tính dài hạn mà là duy trì khối lượng cơ bắp, mật độ xương và ngăn chặn tình trạng sụt cân quá mức.

Điểm mấu chốt của nghiên cứu nằm ở tỷ lệ sống thọ thấp hơn ở người không ăn thịt chỉ được quan sát thấy ở những người nhẹ cân.

Đối với những người cao tuổi có cân nặng ổn định, chế độ ăn không thịt không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ. Điều này củng cố cho giả thuyết về nghịch lý béo phì ở người già, khi một cơ thể có chút da thịt thường có sức chống chọi tốt hơn trước tình trạng suy nhược và tử vong.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người không ăn thịt nhưng vẫn bổ sung cá, trứng hoặc sữa, những nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12 và canxi, đều có cơ hội chạm mốc 100 tuổi tương đương với người ăn thịt.

Việc thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu này ở chế độ thuần thực vật khắt khe có thể khiến người cực kỳ cao tuổi dễ bị gãy xương và suy dinh dưỡng.

Thông điệp quan trọng nhất từ nghiên cứu không phải là cổ xúy việc ăn thịt, mà là nhấn mạnh việc cá nhân hóa dinh dưỡng theo từng giai đoạn cuộc đời.

Nhu cầu năng lượng của một người ở tuổi 90 rất khác so với tuổi 50, trong khi khả năng hấp thụ giảm đi thì nhu cầu về protein và vi chất để bảo vệ cơ bắp lại tăng lên.

Do đó, dù chế độ ăn dựa trên thực vật vẫn là một lựa chọn tốt, nhưng khi tuổi tác càng cao, việc lập kế hoạch dinh dưỡng kỹ lưỡng hoặc bổ sung thực phẩm từ động vật ở mức độ vừa phải có thể là chìa khóa để ngăn ngừa tình trạng suy yếu và đảm bảo một hành trình sống thọ khỏe mạnh.