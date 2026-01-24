Khuyến nghị mới về ăn protein để tránh bệnh tim mạch 24/01/2026 18:14

Hướng dẫn chế độ ăn uống mới dành cho người Mỹ vừa được công bố đã tạo nên một sự thay đổi lớn khi đặt trọng tâm vào protein cao gấp đôi so với trước đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo quan trọng về cách lựa chọn nguồn đạm (protein) để đảm bảo sức khỏe tim mạch.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trong hướng dẫn lần này là mức khuyến nghị tiêu thụ protein hàng ngày đã tăng lên 1,2 đến 1,6 gram trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể, gần gấp đôi so với các khuyến nghị trước đó.

Các chuyên gia khuyên nên phân bổ lượng ăn protein này vào mỗi bữa ăn trong ngày thay vì tập trung vào một bữa duy nhất, giúp cơ thể hấp thụ tối ưu hơn.

Bà Grace A. Derocha, chuyên gia dinh dưỡng từ Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống Hoa Kỳ, nhận định: "Dù protein rất quan trọng, nhưng bạn không nhất thiết phải tiêu thụ vượt quá nhu cầu thực tế của cơ thể. Điều quan trọng là sự đa dạng. Mọi người nên kết hợp linh hoạt giữa các nguồn đạm động vật như cá, gia cầm, trứng, sữa và đạm thực vật gồm đậu, hạt, các loại đậu lăng".

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất trong hướng dẫn mới là sự xuất hiện của bơ, mỡ bò, thịt đỏ và sữa nguyên kem ở các vị trí ưu tiên.

Bà Derocha cho rằng điều này dường như mâu thuẫn với nguyên tắc cốt lõi là giới hạn chất béo bão hòa dưới 10% tổng lượng calo hàng ngày. Các bằng chứng khoa học luôn nhất quán rằng việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa, đặc biệt là từ thực vật, giúp giảm cholesterol và các bệnh tim mạch.