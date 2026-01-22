Những khuyến nghị mới về ăn thịt đỏ 22/01/2026 17:36

(PLO)-Tháp dinh dưỡng mới của Mỹ về thịt đỏ đang tạo ra tranh cãi giữa các chuyên gia.

Bệnh tim mạch đã duy trì vị thế là kẻ sát nhân số 1 tại Mỹ trong hơn 100 năm qua, chiếm 1/3 tổng số ca tử vong toàn cầu.

Tuy nhiên, bản hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2025-2030 vừa được công bố đang gây ra một cơn địa chấn trong giới y khoa khi đảo ngược hoàn toàn những nguyên tắc dinh dưỡng kinh điển.

Điểm gây tranh cãi nhất trong tháp dinh dưỡng mới, vốn được thúc đẩy bởi phong trào "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" (MAHA) của chính quyền Tổng thống Trump, chính là việc đưa thịt đỏ và các thực phẩm giàu chất béo bão hòa lên vị trí ưu tiên hàng đầu, ngang hàng với rau quả tươi.

Các quan chức liên bang, dẫn đầu là Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và Ủy viên FDA Tiến sĩ Marty Makary, cho rằng các hướng dẫn cũ đã hủy hoại sức khỏe người dân khi ác cảm hóa chất béo tự nhiên và tập trung quá mức vào tinh bột.

Họ tuyên bố tăng cường lượng protein khuyến nghị từ 50% đến 100% để giúp trẻ em Mỹ phát triển vượt trội.

Ngay lập tức, các chuyên gia tim mạch hàng đầu đã phản bác dữ dội. Tiến sĩ Kim Williams, cựu Chủ tịch Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ, khẳng định: "Việc quảng bá chất béo bão hòa và tăng lượng protein đi ngược lại tất cả các nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và tim mạch trong nhiều thập kỷ qua".

Theo giới chuyên gia, chất béo bão hòa từ bơ, mỡ bò và thịt chế biến có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng tử vong do bệnh tim. Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, một tiêu chuẩn vàng của nghiên cứu đã chứng minh việc thay thế chất béo bão hòa bằng dầu thực vật giúp giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tương đương với hiệu quả của thuốc điều trị mỡ máu (statin).

Mặc dù hướng dẫn mới vẫn khuyến nghị giữ chất béo bão hòa dưới 10% tổng calo hàng ngày, nhưng các chuyên gia từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan chỉ ra rằng đây là mục tiêu bất khả thi nếu thực hiện theo tháp dinh dưỡng mới.

Bởi vì chỉ cần 3 khẩu phần sữa nguyên kem và 1 thìa bơ mỗi ngày đã đủ để một người bình thường vượt ngưỡng giới hạn chất béo bão hòa.

Một chiếc burger thông thường hoặc món khoai tây chiên bằng mỡ bò đang được phong trào MAHA cổ xúy sẽ đẩy mức chất béo nguy hiểm này lên con số khổng lồ, gây viêm nhiễm và xơ cứng động mạch.

Tiến sĩ Andrew Freeman từ Trung tâm Sức khỏe Do Thái Quốc gia nhận định, trong khi Mỹ hầu như không có tình trạng thiếu hụt protein, việc tiêu thụ quá mức chất này lại gây áp lực tạo nguy cơ cho nhiều loại bệnh.

Ông nhấn mạnh: "Tăng cường chất béo bão hòa đi kèm với protein không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai".