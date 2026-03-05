Cách uống nước giúp giảm cân hiệu quả và an toàn theo tư vấn bác sĩ 05/03/2026 08:04

(PLO)- Nhiều người tin rằng uống nhiều nước sẽ giúp giảm cân nhanh chóng.

Tuy nhiên, liệu tăng lượng nước uống hàng ngày có đủ để giảm cân nặng, hay đây chỉ là thói quen hỗ trợ bị thổi phồng? Tiến sĩ Jasjeet Singh Wasir, chuyên gia nội tiết tại Medanta (Gurugram), đã có những giải đáp cụ thể về vấn đề này.

Tiến sĩ Wasir khẳng định nước có thể hỗ trợ giảm cân nhưng cần sự thay đổi về tư duy. Bác sĩ giải thích: "Nước không thể đốt cháy mỡ bụng một cách thần kỳ. Tuy nhiên, nó giúp bạn đạt mục tiêu giảm cân dễ dàng và hiệu quả hơn".

Nước không phải là giải pháp duy nhất. Khi kết hợp với tập thể dục, chế độ ăn cân bằng và ngủ đủ giấc, việc cung cấp đủ nước giúp kết quả giảm cân bền vững hơn.

Mẹo uống nước để kiểm soát khẩu phần

Kiểm soát sự thèm ăn là thách thức chính khi giảm cân. Nước có thể giúp kiềm chế cơn đói hiệu quả.

Bác sĩ Wasir khuyên: “Uống một ly nước trước bữa ăn giúp bạn cảm thấy no hơn, từ đó ăn ít hơn và giảm khẩu phần”. Việc thay thế nước ngọt, đồ uống có đường bằng nước lọc cũng giúp cắt giảm lượng calo không cần thiết.

Rủi ro khi uống quá nhiều nước

Dù nước tốt cho sức khỏe nhưng lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến rủi ro. Tiến sĩ Wasir cảnh báo việc uống quá nhiều nước tinh khiết quá nhanh có thể gây hạ natri máu. Đây là tình trạng nồng độ muối trong máu giảm xuống mức nguy hiểm.

Những người mắc bệnh lý về thần kinh, thận, gan hoặc tim cần đặc biệt cẩn trọng. Lượng nước nạp vào cơ thể quá lớn đối với nhóm đối tượng này có thể gây mất an toàn.

Các loại đồ uống hỗ trợ bù nước

Ngoài nước lọc, bạn có thể đa dạng hóa lượng chất lỏng nạp vào cơ thể bằng các loại đồ uống lành mạnh. Chuyên gia khuyên dùng nước thì là, nước chanh, trà xanh hoặc nước ấm pha quế. Trà thảo mộc với gừng hoặc bạc hà cũng là những lựa chọn tốt để hỗ trợ quá trình trao đổi chất.