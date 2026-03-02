Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của hạt dẻ cười đối với phụ nữ trên 40 tuổi 02/03/2026 18:22

(PLO)- Hạt dẻ cười là lựa chọn đơn giản và khôn ngoan để bổ sung vào thực đơn hằng ngày đối với phụ nữ trên 40 tuổi.

Hạt dẻ cười dù kích thước nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, làm xương chắc khỏe và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố. Tiến sĩ Divya Vora, đến từ Hiệp hội Trồng hạt dẻ cười Hoa Kỳ, đã giải thích cụ thể về lợi ích của loại quả khô này.

Hạt dẻ cười chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, magie hỗ trợ hấp thụ canxi, phốt pho và vitamin K giúp tăng cường trao đổi chất. Ảnh: AI.



Cơ thể phụ nữ bắt đầu trải qua nhiều thay đổi khi bước vào tuổi 40. Nội tiết tố biến động, quá trình trao đổi chất chậm lại, xương yếu đi và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Đây là những quá trình tự nhiên, nhưng lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh có thể cải thiện đáng kể sức khỏe giai đoạn này.

Dưới đây là những lợi ích của hạt dẻ cười đối với sức khỏe phụ nữ tuổi 40.

Hỗ trợ tăng cường sức mạnh xương

Tiến sĩ Vora giải thích: "Sau tuổi 40, phụ nữ bắt đầu mất dần sức mạnh của xương một cách tự nhiên. Điều này rõ rệt hơn khi họ gần đến thời kỳ mãn kinh. Khi nồng độ estrogen giảm, xương có thể mỏng và yếu hơn, làm tăng nguy cơ loãng xương và thoái hóa xương".

Chế độ dinh dưỡng đúng cách sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe xương. Hạt dẻ cười chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, magie hỗ trợ hấp thụ canxi, phốt pho và vitamin K giúp tăng cường trao đổi chất.

Lựa chọn tốt cho tim mạch

Nhiều phụ nữ có nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch cao hơn sau thời kỳ mãn kinh. Khả năng tích tụ chất béo và cholesterol của cơ thể bị ảnh hưởng bởi sự dao động hormone. Do đó, duy trì sức khỏe tim mạch trở nên quan trọng hơn bao giờ hết ở giai đoạn này.

Việc bổ sung hạt dẻ cười vào chế độ ăn uống mang lại lợi ích lớn vì chúng giàu chất béo tốt, chất xơ và sterol thực vật. Thường xuyên sử dụng loại hạt này giúp tăng HDL (cholesterol tốt) và giảm LDL (cholesterol xấu).

Cân bằng nội tiết tố

Phụ nữ sau tuổi 40 thường thay đổi tâm trạng, thiếu năng lượng, ngủ không ngon giấc và thèm ăn đột ngột. Tiến sĩ Vora cho biết: "Ăn thực phẩm lành mạnh có thể hỗ trợ cơ thể trong giai đoạn này, dù không có loại thực phẩm nào cân bằng hormone một cách kỳ diệu".

Hạt dẻ cười chứa vitamin B6 giúp cân bằng nội tiết tố và cải thiện tâm trạng. Các chất chống oxy hóa như lutein và polyphenol giúp bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng. Ngoài ra, hàm lượng kali dồi dào hỗ trợ điều hòa huyết áp ở mức bình thường.

Cách bổ sung hạt dẻ cười vào chế độ ăn

Bạn có thể dễ dàng thêm hạt dẻ cười vào các bữa ăn hằng ngày mà không cần lên kế hoạch cầu kỳ.

Bạn hãy thử thêm hạt dẻ cười nghiền nhỏ vào sữa chua hoặc bột yến mạch để tăng độ giòn. Rắc hạt lên món salad để món ăn thêm ngon miệng. Bạn cũng có thể xay nhuyễn vào sinh tố để bổ sung protein. Đơn giản nhất là thưởng thức một nắm hạt vào buổi tối như món ăn nhẹ thay cho thực phẩm chế biến sẵn.