4 thực phẩm chống lão hóa giúp phụ nữ tuổi 40 trẻ như 25 12/12/2025 14:29

(PLO)- Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống có thể tác động đáng kể đến sức khỏe làn da, tình trạng viêm nhiễm, mức năng lượng và quá trình chống lão hóa tổng thể.

Khái niệm "lão hóa khỏe mạnh" không chỉ là sống lâu hơn mà còn là trông trẻ hơn và cảm thấy khỏe khoắn thông qua làn da đẹp, năng lượng dồi dào. Đối với nhiều người, hành trình này bắt đầu từ nhà bếp.

Cá béo giàu omega-3. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Zarina Manaenkova, một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực sức khỏe ở Ấn Độ, nổi tiếng với phương pháp ưu tiên thực phẩm để làm đẹp. Mới đây, cô chia sẻ trên Instagram rằng tuổi sinh học của mình là 25 dù thực tế đã 39 tuổi. Cô cho rằng phần lớn điều đó nhờ vào chế độ ăn uống.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm mà Manaenkova tin dùng và được khoa học chứng minh là có lợi cho việc chống lão hóa.

Cá béo

Manaenkova bắt đầu với các loại cá béo, gọi chúng là "protein dễ tiêu hóa cộng với rất nhiều omega-3". Các loại cá như cá hồi được đánh giá cao nhờ chứa axit béo omega-3 chuỗi dài.

Theo các nghiên cứu, omega-3 giúp duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh và có thể giảm viêm nhiễm, nguyên nhân gây tổn thương và lão hóa da. Ngoài ra, cá hồi cũng chứa các chất chống oxy hóa như astaxanthin, giúp hỗ trợ độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho da.

Rau củ nhiều màu sắc

Nhóm thực phẩm tiếp theo là các loại rau củ có màu sắc tươi sáng. Hầu hết các loại rau củ đều có lượng calo thấp tự nhiên nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Manaenkova khuyến khích mọi người "thêm nhiều màu sắc khác nhau vào đĩa ăn mỗi ngày".

Các loại rau như cà rốt, bí ngô và khoai lang rất giàu carotenoid như beta-carotene và lycopene. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại do tia cực tím gây ra. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm.

Các loại hạt

"Hệ tiêu hóa của bạn sẽ cảm ơn bạn", Manaenkova nói khi đề cập đến các loại hạt.

Một nghiên cứu tổng quan năm 2019 trên tạp chí Trends in Food Science & Technology cho thấy các loại hạt cây chứa hỗn hợp mạnh mẽ các chất phytochemical, bao gồm chất béo lành mạnh, polyphenol, vitamin và khoáng chất.

Nghiên cứu kết luận rằng việc thường xuyên ăn các loại hạt có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Hạnh nhân, quả óc chó, quả hồ trăn và quả phỉ là những lựa chọn giàu dinh dưỡng nhất.

Thực phẩm lên men

Cuối cùng, chuyên gia này liệt kê các loại men vi sinh có trong thực phẩm lên men như dưa cải bắp và dưa chua. Bà gọi đây là "thực phẩm tốt nhất" cho quá trình lão hóa lành mạnh và là món ăn chính trong gia đình mỗi mùa đông.

Các nghiên cứu cho thấy men vi sinh có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, tăng cường miễn dịch và cải thiện phản ứng viêm của cơ thể. Men vi sinh cũng có thể ảnh hưởng đến sự biệt hóa tế bào, góp phần mang lại lợi ích chống lão hóa.

Ăn uống thông minh

"Hãy nhớ rằng, vẻ đẹp bắt đầu từ bên trong. Hãy ăn uống thông minh để luôn rạng rỡ ở mọi lứa tuổi", Manaenkova kết luận.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng chỉ riêng thực phẩm là chưa đủ. Lão hóa lành mạnh là sự kết hợp của nhiều yếu tố như di truyền, tập thể dục, giấc ngủ, quản lý căng thẳng và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.