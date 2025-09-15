7 loại thực phẩm phổ biến đẩy nhanh quá trình lão hóa 15/09/2025 08:29

(PLO)- Nhiều món ăn quen thuộc tưởng vô hại lại đang âm thầm 'tăng tốc' quá trình lão hóa, khiến da nhăn nheo, cơ thể xuống sắc và già trước tuổi

Podcast:

Podcast: 7 loại thực phẩm phổ biến đẩy nhanh quá trình lão hóa

Theo một bài viết trên tờ The Times of India, quá trình lão hóa là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày có thể đang âm thầm đẩy nhanh quá trình này, khiến da dẻ xuống sắc và cơ thể trông già hơn tuổi thật.

Chuyên gia chống lão hóa 58 tuổi người Mỹ, ông Edson Brandao, cho biết những "thủ phạm" này thường là các món ăn vặt hoặc "món ăn an ủi" quen thuộc, nhưng chúng ta lại không ngờ đến.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm phổ biến đẩy nhanh quá trình lão hóa:

1. Kem

Kem là sự kết hợp của đường và chất béo bão hòa. Sự kết hợp này đẩy nhanh quá trình glycation, làm suy yếu các protein quan trọng của da như collagen. Hậu quả là da bị chảy xệ và nếp nhăn xuất hiện sớm hơn.

2. Nước ngọt có ga

Nước ngọt chứa nhiều đường và axit photphoric, cả hai đều có thể lấy đi canxi từ xương và gây hại cho răng. Lượng đường cao cũng gây ra tình trạng viêm da, khiến làn da trở nên xỉn màu và kém sắc.

Nước ngọt có ga không chỉ hại răng mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa

3. Nước ép trái cây đóng hộp

Nhiều loại nước ép đóng hộp được quảng cáo là "lành mạnh" nhưng lại chứa nhiều đường bổ sung và thiếu chất xơ. Khi không có chất xơ, cơ thể hấp thụ đường quá nhanh, gây áp lực lên insulin và làm tăng tình trạng viêm, khiến da mất độ đàn hồi.

4. Bơ thực vật

Nhiều loại bơ thực vật chứa chất béo chuyển hóa (trans fat), một trong những loại chất béo gây hại nhất. Chất béo này làm cứng mạch máu, giảm cholesterol tốt và khiến da bị khô, dẫn đến nếp nhăn xuất hiện sớm.

5. Chất tạo ngọt nhân tạo

Mặc dù không chứa calo, nhưng các chất tạo ngọt này có thể gây rối loạn vi khuẩn đường ruột và làm thay đổi phản ứng tự nhiên của cơ thể với vị ngọt. Sự rối loạn này có thể dẫn đến căng thẳng chuyển hóa, một yếu tố liên quan đến lão hóa nhanh hơn.

6. Bánh nướng xốp

Bánh nướng xốp thường chứa bột mì tinh luyện, đường và dầu thực vật. Sự kết hợp này gây ra sự tăng vọt và sụt giảm đột ngột của lượng đường trong máu, dẫn đến tình trạng viêm và phá hủy collagen. Theo thời gian, da sẽ trở nên xỉn màu và nếp nhăn xuất hiện nhanh hơn.

7. Rượu

Rượu làm cơ thể mất nước và giảm vitamin A, một dưỡng chất thiết yếu cho quá trình phục hồi da. Tình trạng mất nước này khiến da khô và thiếu sức sống. Uống rượu thường xuyên cũng gây hại cho gan, làm chậm quá trình đào thải độc tố, khiến cơ thể lão hóa sớm.