7 thực phẩm không nên cho vào sinh tố để tránh bị tăng cân 06/12/2025 08:17

(PLO)- Theo nguyên tắc chung, tuyệt đối không thêm các sản phẩm có đường vào sinh tố.

Điều này có thể làm tăng lượng calo và hàm lượng đường mà không tăng thêm giá trị dinh dưỡng trong sinh tố.

Nước ép trái cây chế biến. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các thành phần khác, chẳng hạn như bơ hạt hoặc bột protein, có thể cần được hạn chế vì chúng chứa nhiều chất béo hoặc làm tăng nguy cơ gây ra các tác dụng phụ về đường tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy.

Nước ép trái cây chế biến

Hầu hết các loại nước ép trái cây đều có hàm lượng đường tự nhiên cao. Những loại được chế biến kỹ lưỡng có nồng độ đường thậm chí còn cao hơn và phần lớn bị mất chất xơ cùng giá trị dinh dưỡng trong quá trình thanh trùng và lọc.

Nếu bạn thích sinh tố hương trái cây, hãy thử thay thế nước ép chế biến sẵn bằng hỗn hợp trái cây tươi và các loại nước lỏng như nước lọc, nước dừa hoặc sữa ít béo.

Sữa chua có hương vị hoặc có đường

Sữa chua là thành phần chính của nhiều loại sinh tố, nhưng có cả loại tốt và loại ít tốt cho sức khỏe. Trong số những loại kém tốt nhất là sữa chua có đường hoặc có hương vị, đặc biệt là những loại có trái cây khuấy ở đáy.

Để tránh lượng calo và đường không mong muốn, hãy chọn sữa chua không đường, ít béo hoặc không béo thay vì sữa chua kem ba, sữa chua Hy Lạp nhiều béo và sữa chua truyền thống nguyên kem.

Si-rô

Một thìa si-rô, dù là sô cô la, caramel, trái cây hay si-rô cây phong, có thể thêm hương vị đậm đà cho bất kỳ sinh tố nào, cùng với nhiều calo và đường hơn bạn mong đợi:

Một thìa si-rô sô cô la Hershey cung cấp 45 calo và 10 gam đường.

Một thìa si-rô dâu tây Torani cung cấp 40 calo và 8 gam đường.

Một thìa canh mật ong, mặc dù không chính thức là si-rô, nhưng chứa khoảng 64 calo và 17 gam đường.

Ngoài ra, bạn có thể thử bột ca cao không đường (thay vì si-rô sô cô la), trái cây tươi (thay vì si-rô trái cây), chất tạo ngọt tự nhiên như sốt táo hoặc chà là, hoặc gia vị và chiết xuất như quế hoặc vani.

Bột protein chế biến cao

Bột protein là một cách tiện lợi để tăng hàm lượng protein trong sinh tố, với lượng protein có thể lên đến 20 đến 30 gram mỗi muỗng. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra nhãn thành phần vì nhiều nhãn hiệu thương mại có hàm lượng đường và các chất phụ gia khác cao.

Trong khi một số loại bột protein chỉ chứa một ít đường bổ sung, thì một số loại khác lại cung cấp tới 23 gram mỗi muỗng và có thể biến một cốc sữa thành đồ uống chứa 1.200 calo.

Chúng cũng có thể chứa chất tạo ngọt nhân tạo, lactose và chất làm đặc như guar gum, có thể gây ra các tác dụng phụ như đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy.

Nếu bạn muốn tăng lượng protein nạp vào, hãy cân nhắc sử dụng bột protein có nguồn gốc từ thực phẩm nguyên chất như đậu Hà Lan, gạo lứt, thịt bò, thịt gà hoặc trứng.

Kem

Không gì làm sinh tố béo ngậy hơn kem. Đồng thời, có rất ít nguyên liệu bổ sung thêm calo hoặc chất béo.

Thay vì dùng kem, hãy thử trộn chuối đông lạnh hoặc hỗn hợp sữa chua ít béo với một vài viên đá để đạt được độ béo và sánh tương tự.

Bơ hạt

Một thìa bơ hạt (bao gồm bơ đậu phộng, bơ hạt điều và bơ hạnh nhân) có thể bổ sung từ 3 đến 4 gam protein vào sinh tố, cũng như hương vị hạt rất hấp dẫn. Nhược điểm là chúng cung cấp khoảng 95 calo cho mỗi thìa canh.

Nếu bạn có thể chịu được lượng calo dư thừa, hãy chọn bơ hạt tự nhiên không thêm đường hoặc muối. Nếu bạn muốn vị bơ, hãy thử xay thêm bơ hoặc đậu phụ non vào sinh tố.

Rượu

Mọi người đôi khi sẽ thêm rượu vào sinh tố để tăng hương vị hoặc biến nó thành đồ uống dành cho người lớn.

Ngoài việc bổ sung calo và đường, rượu có thể làm tăng cảm giác đói và thèm ăn, dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân.

Nếu bạn thích hương vị của rượu rum hoặc rượu bourbon, hãy thử thay thế bằng chiết xuất rượu rum và rượu bourbon dùng để nướng bánh. Ngoài ra còn có các loại rượu không cồn bạn có thể thử.