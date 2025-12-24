9 nguyên nhân gây thèm ăn vặt trước khi ngủ và cách khắc phục 24/12/2025 19:36

(PLO)- Nhiều người đều trải qua cảm giác thèm ăn vặt và có xu hướng đáp ứng nhu cầu này tới 85% thời gian.

Việc thèm ăn vặt có thể dẫn đến tiêu thụ năng lượng quá mức, gây tăng cân hoặc béo phì. Việc nhận thức rõ các nguyên nhân gây ra cảm giác thèm ăn vặt sẽ giúp bạn kiểm soát chúng hiệu quả hơn.

Sự sụt giảm đường huyết liên quan trực tiếp đến việc tăng cảm giác thèm ăn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Đường huyết

Ăn bữa tối khiến lượng đường trong máu tăng đột biến có thể dẫn đến tình trạng tụt đường huyết sau đó. Sự sụt giảm này liên quan trực tiếp đến việc tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và thực phẩm giàu calo. Tùy thuộc vào thời gian và các loại thực phẩm đã ăn trong bữa tối, bạn có thể thấy thèm ăn vặt ngay trước khi đi ngủ.

Mất nước

Mất nước cũng có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn vặt. Bạn cần uống đủ nước dựa trên các yếu tố như môi trường, độ ẩm và mức độ hoạt động của cơ thể. Nước tiểu có màu nhạt là dấu hiệu cơ thể đủ nước, ngược lại nước tiểu màu sẫm báo hiệu bạn đang thiếu nước.

Chế độ ăn kiêng

Việc ăn kiêng và cố gắng loại bỏ một số thực phẩm suốt cả ngày dễ dẫn đến cảm giác thèm ăn tăng cao vào buổi tối. Thay đổi chế độ ăn uống đột ngột có thể làm tăng cảm giác thèm ăn tạm thời, nhưng các nghiên cứu cho thấy thói quen này sẽ giảm dần về lâu dài nếu bạn kiên trì.

Cảm xúc

Việc tích tụ cảm xúc mà không được xử lý hoặc kiểm soát tốt có thể dẫn đến thèm ăn vặt. Trong ngày, các hoạt động thường nhật có thể giúp bạn tạm quên đi cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, khi đêm xuống, não bộ bắt đầu tìm kiếm thức ăn như một cách để xoa dịu tâm trí.

Hormone

Ghrelin là hormone gây đói, làm tăng cảm giác thèm ăn, trong khi leptin là hormone gây no, báo hiệu cho não bộ cơ thể đã đủ năng lượng. Vào ban đêm, nồng độ ghrelin thường tăng lên và leptin giảm xuống. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở những người thiếu ngủ, khiến cơn thèm ăn trở nên dữ dội hơn trong những giờ trước khi ngủ.

Thói quen và lịch trình

Cảm giác thèm ăn đôi khi xuất hiện đơn giản vì nó đã trở thành một thói quen. Nếu bạn thường xuyên ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ tự động thèm món đó khi đêm xuống. Ngoài ra, thực phẩm chế biến sẵn và nhiều đường có thể kích thích hệ thống khen thưởng của não bộ, tạo ra những cơn thèm ăn không phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng thực tế.

Sự buồn chán

Nhiều người có thói quen hoạt động liên tục suốt cả ngày. Khi mọi việc kết thúc và đến lúc thư giãn, cảm giác buồn chán có thể xuất hiện. Sự buồn chán này có liên quan mật thiết đến việc kích thích cảm giác thèm ăn vặt và tiêu thụ thực phẩm nhiều hơn mức cần thiết.

Căng thẳng

Mức độ căng thẳng gia tăng khiến nồng độ cortisol cao hơn, dẫn đến thèm ăn nhiều hơn. Những áp lực tích tụ trong ngày hoặc lo lắng về khối lượng công việc chưa hoàn thành trước khi đi ngủ sẽ kích hoạt cảm giác muốn ăn vặt.

Sự cám dỗ từ môi trường

Môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cơn đói. Khi thức ăn có sẵn và được bày trí ngon mắt, chúng dễ dàng kích thích thị giác và khứu giác, dẫn đến thèm ăn. Việc bao quanh mình bằng những lựa chọn thực phẩm lành mạnh sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn hơn.