Đồ uống có ga làm tăng 22% nguy cơ đột quỵ 14/03/2026 08:07

(PLO)- Nghiên cứu từ gần 27.000 cá nhân trên toàn thế giới phát hiện người uống đồ uống có ga (cả loại có đường và làm ngọt nhân tạo) có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22%.

Nguy cơ đột quỵ này thậm chí còn cao hơn đối với những người tiêu thụ từ hai lon nước ngọt mỗi ngày trở lên.

Việc thay thế nước ngọt thông thường bằng loại chứa chất tạo ngọt nhân tạo cũng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Ảnh: AI.

Đột quỵ xảy ra khi lưu lượng máu đến não bị hạn chế do cục máu đông hoặc vỡ mạch máu. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, phần lớn các ca đột quỵ có thể phòng ngừa được thông qua chế độ ăn uống và lối sống.

Tác hại từ đường bổ sung và chất tạo ngọt

Gần 50% người trưởng thành uống ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày. Chuyên gia Stacey Woodson cảnh báo việc tiêu thụ quá nhiều đường liên quan đến hội chứng chuyển hóa, béo phì và huyết áp cao. Những tình trạng này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo hạn chế đường bổ sung ở mức 6% tổng lượng calo mỗi ngày. Con số này tương đương khoảng 6 muỗng cà phê đường cho phụ nữ và 9 muỗng cho nam giới. Một lon soda 340 ml thường chứa đến 10 muỗng cà phê đường, vượt mức cho phép trong một ngày.

Việc thay thế nước ngọt thông thường bằng loại chứa chất tạo ngọt nhân tạo cũng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Các chuyên gia khuyên người dùng nên ưu tiên nước lọc hoặc đồ uống có hương vị tự nhiên.

Caffeine và gánh nặng cân nặng

Tiêu thụ hơn 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 37%. Những người bị huyết áp cao cần đặc biệt thận trọng với caffeine. Nghiên cứu cho thấy người tăng huyết áp tiêu thụ từ 200 đến 300 mg caffeine mỗi ngày có nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ cao hơn.

Bên cạnh đó, đồ uống có đường cung cấp lượng calo lớn nhưng không tạo cảm giác no, dễ dẫn đến tăng cân. Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ đột quỵ từ 22% đến 64%. Sử dụng chất làm ngọt nhân tạo lâu dài cũng có thể làm tăng nguy cơ béo phì và đột quỵ.

Lời khuyên để giảm nguy cơ đột quỵ

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên lựa chọn các loại đồ uống lành mạnh như nước lọc, trà thảo dược hoặc nước ép trái cây không đường. Chuyên gia Umo Callins gợi ý chế độ ăn cân bằng như DASH hoặc Địa Trung Hải, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Việc bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, khoai tây, cá hồi và đậu trắng cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, bạn cần vận động nhiều hơn, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì vậy việc ưu tiên lối sống lành mạnh là vô cùng cần thiết.