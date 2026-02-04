Ăn gì để phòng ngừa đau tim và đột quỵ? 04/02/2026 08:02

(PLO)- Chế độ ăn giàu trái cây, rau củ... cá và sữa giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và đột quỵ theo các nghiên cứu mới nhất.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy bổ sung sáu loại thực phẩm quan trọng vào chế độ ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, người dân cần áp dụng lối sống lành mạnh như tập thể dục và bỏ hút thuốc.

Cách bổ sung thực phẩm để bảo vệ sức khỏe tim mạch theo nghiên cứu mới. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nghiên cứu năm 2023 trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu cho thấy chế độ ăn giàu trái cây tươi, rau củ, đậu, hạt, cá và sữa nguyên chất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và đột quỵ.

Tiến sĩ Martha Gulati, Giám đốc khoa tim mạch dự phòng tại Viện Tim Smidt thuộc Bệnh viện Cedars-Sinai nói: "Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng. Việc tiêu thụ ít thực phẩm tốt cho tim mạch có liên quan đến kết quả sức khỏe kém".

Nhóm thực phẩm quan trọng cho sức khỏe tim mạch

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị mỗi người nên ăn từ hai đến ba phần trái cây và rau quả, hai phần sản phẩm từ sữa và một phần các loại hạt mỗi ngày. Các lựa chọn thay thế khả thi bao gồm ngũ cốc nguyên hạt và thịt đỏ hoặc gia cầm chưa qua chế biến với một khẩu phần mỗi ngày.

Nghiên cứu này tập trung vào nhiều loại thực phẩm tự nhiên được ăn với lượng vừa phải, thay vì một chế độ ăn kiêng khắt khe.

Sheri Berger, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện El Camino nói: "Kết quả cho thấy tốt hơn là tiêu thụ thực phẩm chất lượng cao như trái cây, rau củ, hạt, đậu, cá và sữa thay vì chỉ tập trung hạn chế chất béo bão hòa".

Theo bà Berger, điểm thú vị nhất là các sản phẩm từ sữa như sữa nguyên kem, sữa chua hoặc phô mai có thể kết hợp vào chế độ ăn uống bổ dưỡng. Hiện tại, các chuyên gia thường khuyên việc tiêu thụ chất béo bão hòa từ động vật sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nghiên cứu này lại đưa ra góc nhìn khác. Dù vậy, chuyên gia vẫn cho rằng cần xem xét kỹ các lời khuyên về sản phẩm sữa nguyên béo trong tổng thể chế độ ăn.

Nghiên cứu cũng cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc tăng cường tiêu thụ cá, các loại hạt, rau và đậu thực sự giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chế độ ăn uống giúp phòng ngừa bệnh tim mạch

Chế độ ăn uống toàn diện dựa trên thực vật là lựa chọn tốt để phòng ngừa bệnh tim mạch. Chế độ này tập trung vào trái cây, rau củ, các loại đậu và hạt. Tuy nhiên, các sản phẩm từ sữa và protein chất lượng cao từ động vật vẫn có thể được đưa vào.

Bà Berger chia sẻ: "Bữa ăn có thể bao gồm nhiều trái cây và rau củ màu sắc, protein từ cá, thịt, ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ như gạo lứt hoặc quinoa. Không có một loại thực phẩm thần kỳ nào tự bảo vệ được tim mạch. Chính những gì chúng ta ăn thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể".

Các chuyên gia cũng lưu ý không cần quá lo lắng nếu bạn không thể ăn các loại hạt hoặc cá. Việc thiếu chúng không nhất thiết có nghĩa là bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Hạt có thể được thay thế bằng hạt bí ngô, hạt chia hoặc hạt lanh. Ngoài ra, việc bổ sung dầu tảo có thể giúp bù đắp sự thiếu hụt omega-3.

Tiến sĩ Gulati lưu ý chế độ ăn tốt cho tim mạch không nên bao gồm nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như đồ chiên rán, bánh nướng đóng gói sẵn. Những thực phẩm chế biến sẵn này thường rẻ và dễ tiếp cận nhưng lại chiếm chỗ của các thực phẩm lành mạnh trong thực đơn hàng ngày.